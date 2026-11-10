Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjeli kuća na Braču, restoran u Podgori i automobil u Splitu

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija tijekom protekla 24 sata. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, za razdoblje od 9. studenoga u 6 sati do 10. studenoga u 6 sati, zabilježeno je nekoliko požara te tehničkih intervencija.

U Podgori gorio restoran, interveniralo 25 vatrogasaca

Jedna od zahtjevnijih intervencija zabilježena je u Podgori, gdje je u ponedjeljak u 9:28 sati prijavljen požar restorana.

Požar je lokaliziran u 9:47 sati, a potpuno ugašen u 11:08 sati. Na intervenciji su sudjelovali pripadnici JVP-a Makarska te DVD-ova Makarska, Podgora i Tučepi. Ukupno je bilo angažirano 25 vatrogasaca s osam vozila.

Požar kuće izbio je i u Gornjem Humcu na otoku Braču. Dojava je zaprimljena u 5:05 sati, a požar je lokaliziran u 6:20 sati. Na intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca DVD-a Pučišća s tri vozila.

Požar vozila u garaži na Mejašima

Splitski vatrogasci intervenirali su u ponedjeljak u 12:12 sati zbog požara vozila u garaži na Mejašima. Na teren je izašlo devet vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s dva vozila.

Ranije, u 11:10 sati, pripadnici JVP-a Split obavili su tehničku intervenciju otvaranja vrata sobe na Putu Žnjana.

U Kaštelima spaljivali biljni otpad, na Visu uklanjali odron

U Kaštel Novom, na području Rudina u Ulici Put sv. Jurja, u 18:12 sati zaprimljena je dojava o požaru i velikoj zadimljenosti.

Dolaskom vatrogasaca utvrđeno je da se radilo o neprijavljenom kontroliranom spaljivanju veće količine biljnog otpada. Vatra je ugašena, a osoba koja je spaljivala otpad upozorena. Intervenirali su vatrogasci DVD-a Kaštela.

U Imotskom su vatrogasci u 22:37 sati intervenirali zbog otvaranja stana u Jezeranskoj ulici.

Posljednja intervencija u izvještajnom razdoblju zabilježena je u 2:15 sati na cesti između Komiže i Visa, gdje su pripadnici DVD-a Komiža uklanjali odron s prometnice.