Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjeli električni stup i razvodna kutija, stabla padala na prometnice

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata zabilježili su nekoliko intervencija, među kojima su požar električnog stupa kod Dicma, kratki spoj na razvodnoj kutiji u Splitu te uklanjanje srušenih stabala.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, koje obuhvaća razdoblje od 13. studenoga u 6 sati do 14. studenoga u 6 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u petak su u 16:02 zaprimili dojavu o požaru razvodne kutije na adresi Uvala Baluni 8.

Utvrđeno je da je došlo do kratkog spoja na električnoj razvodnoj kutiji, no nije bilo potrebe za vatrogasnom intervencijom. O događaju su obaviješteni HEP i policija.

Gorjela drvena konstrukcija električnog stupa

Tijekom noći vatrogasci su intervenirali i na području Dicma. U 2:27 sati zaprimljena je dojava o požaru električnog stupa u Prisoju.

Gorio je dio drvenog električnog stupa, a na teren su izašli pripadnici DVD-a Dicmo s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Požar je ugašen u 3:25 sati, dok su djelatnici HEP-a isključili električnu energiju.

Uklanjali srušena stabla u Splitu i na Hvaru

Posla su imali i pripadnici DVD-a Split. U 11:25 sati intervenirali su zbog otvaranja stana u Kninskoj ulici, dok su u 16:30 sati uklanjali srušeno stablo u Teslinoj ulici.

Slična intervencija zabilježena je i u Starom Gradu na otoku Hvaru. Ondje su vatrogasci DVD-a Stari Grad u 9:30 sati uklanjali stablo s prometnice na Obali hrvatskih branitelja.

Sve navedene intervencije evidentirane su u redovitom dnevnom izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.