Vatrogasci imali niz intervencija: U Splitu gorjela trava i raslinje, ugašeni požari u Srinjinama i Bobovišćima

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su tijekom protekla 24 sata niz intervencija. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati 28. rujna do 6 sati 29. rujna, na području Splita zabilježene su četiri intervencije Javne vatrogasne postrojbe.

U 10:25 sati vatrogasci JVP-a Split intervenirali su zbog otvaranja stana u Doverskoj ulici. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 11:09 sati, JVP Split pružio je asistenciju policiji u Sjevernoj luci, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U 14:01 sati zaprimljena je dojava o mirisu plina u Odeskoj ulici. Na izvid je izašlo šest vatrogasaca JVP-a Split s jednim vozilom.

Gorjelo 200 četvornih metara trave i raslinja

U 19:42 sati vatrogasci su intervenirali na požaru otvorenog prostora. Izgorjelo je oko 200 četvornih metara trave i raslinja.

U gašenju su sudjelovali JVP Split, DVD Žrnovnica i DVD Split, svaki s po jednim vozilom i tri vatrogasca.

Na području županije zabilježeno je još nekoliko intervencija. U Kaštel Kambelovcu u 15:16 sati izbio je požar otvorenog prostora u kojem je opožareno oko 2000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Intervenirali su DVD Gomilica s četiri vozila i 12 vatrogasaca te DVD Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 16:10 sati.

U Prološcu, na predjelu Krnjavice, u 16:30 sati izbio je požar trave. Izgorjelo je oko 200 četvornih metara, a intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Imotski s jednim vozilom.

U Solinu je u 12:32 sati zabilježena prometna nesreća na kojoj je intervenirao DVD Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Ugašen požar u Srinjinama

Požar otvorenog prostora u Srinjinama, na predjelu Sirotkovići, koji je izbio 26. rujna, proglašen je ugašenim 28. rujna u 12 sati.

Na početku intervencije na teren su izašle snage operativnih područja Split, Solin, Kaštela i Omiš s ukupno 18 vozila i 47 vatrogasaca. Prema prvoj procjeni, požar je zahvatio oko četiri hektara mlade borove šume, raslinja i trave.

Požar je lokaliziran 26. rujna u 9:15 sati, nakon čega su vatrogasne snage postupno reducirane. DVD Žrnovnica nastavio je obilaziti opožareno područje sve do konačnog gašenja.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, 28. rujna u 9 sati ugašenim je proglašen i ranije evidentirani požar na području Bobovišća.