Vatrogasci imali nekoliko intervencija na širem splitskom području

Vatrogasci su tijekom posljednja 24 sata imali nekoliko intervencija na širem splitskom području, dok je najveći događaj posljednjih dana bio požar kod Plana, koji je zahvatio čak 52 hektara trave i niskog raslinja.

Požar na deponiju kod Planoga izbio je ranije, a vatra se proširila i na okolno raslinje. Zbog razmjera požara bile su angažirane snage operativnih područja Kaštela i Trogira. Dio snaga potom je raspušten, a požar je 7. rujna u 9.30 sati lokaliziran.

Tijekom noći na sanaciji požarišta ostala je Javna vatrogasna postrojba Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca, dok su vatrogasci i jučer nastavili s obilascima požarišta.

Na području Zmijavaca u 9.49 sati dojavljeno je o požaru trave, niskog raslinja i vinove loze. Požar je ugašen u 10.40 sati, a opožarena je površina od oko jednog hektara. Na intervenciji je sudjelovala JVP Imotski s jednim vozilom i pet vatrogasaca.

U Trogiru je sinoć u 22.19 sati zabilježena tehnička intervencija uklanjanja stabla s prometnice. Intervenirala je JVP Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Splitski vatrogasci imali su dvije intervencije. U 8.01 sati JVP Split intervenirala je zbog potrebe za otvaranjem vrata u Mostarskoj ulici, dok je u 20.17 sati u KBC-u Firule intervenirala zbog skidanja prstena. U obje intervencije sudjelovali su pripadnici JVP-a Split.