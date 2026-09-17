Vatrogasci imali nekoliko intervencija, na Braču i dalje traje sanacija požarišta

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su nekoliko intervencija, dok se na požarištima u Ložišćima i Sevidu nastavlja sanacija.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u dva slučaja. U 11.18 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o potrebi otvaranja stana u Vukovarskoj ulici, dok je u 16.52 sati izbio požar strujnog ormarića u Hercegovačkoj ulici. Obje intervencije uspješno su odrađene.

U 12.57 sati zabilježena je i prometna nezgoda u Poljičkoj ulici na području Žminjače i Podstrane. Na intervenciji su sudjelovali JVP Podstrana s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Žrnovnica, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Sanacija požarišta na Braču

Na području Ložišća – Bobovišća na otoku Braču i dalje traje sanacija rubnih dijelova požarišta. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, situacija je povoljna, a tijekom dana nastavljeni su radovi na sanaciji uz pomoć zračnih snaga.

Na požarištu su tijekom dana bila angažirana 204 vatrogasca s 58 vozila, dok su iz zraka djelovali jedan Canadair i dva Air Tractora. Izvršena je i rotacija svježih vatrogasnih snaga.

Tijekom noći na požarištu je ostalo 30 vozila i 120 vatrogasaca, koji nastavljaju pratiti stanje i sanirati eventualna žarišta.

Požar kod Sevida lokaliziran

Na području Sevida požar otvorenog prostora izbio je 13. rujna, a lokaliziran je istoga dana u 21.15 sati. U gašenju su sudjelovali vatrogasci s područja Trogira i Kaštela, uz pomoć Canadaira koji je preusmjeren s Brača.

Požarom je zahvaćeno oko 40 hektara površine. Nakon lokalizacije nastavila se sanacija požarišta, a posljednjim informacijama na požarištu tijekom noći ostali su vatrogasci DVD-a Marina, s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasne snage i dalje prate stanje na požarištima, a aktivnosti se nastavljaju prema procjeni situacije na terenu.