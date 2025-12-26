Vatrogasci imali intervencije u Splitu i okolici tijekom božićne noći

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su jednu intervenciju tijekom božićne noći, dok je na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježen i jedan požar otvorenog prostora.

Kako je izvijestio Županijski vatrogasni operativni centar, u 0.35 sati vatrogasci JVP-a Split intervenirali su zbog požara smeća u kontejneru u ulici Put Firula. Požar je brzo lokaliziran i ugašen, a veća materijalna šteta nije zabilježena

Na području županije zabilježen je i požar trave i niskog raslinja u Klisu. Dojava je zaprimljena u 21.26 sati, a opožarena je površina od oko 600 četvornih metara. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Klis, koji su na intervenciji sudjelovali s dva vozila i šest vatrogasaca, a požar je stavljen pod kontrolu oko 22 sata.

Sve intervencije odrađene su bez ozlijeđenih osoba, a stanje na terenu je stabilno.