Vatrogasci imali četiri intervencije: Požar automobila kod Sinja, nesreća u Supetru

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata zabilježili su nekoliko intervencija, među kojima požar automobila, prometnu nesreću te jednu neuobičajenu intervenciju u splitskom KBC-u.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati 28. kolovoza do 6 sati 29. kolovoza, splitski profesionalni vatrogasci intervenirali su u 11:40 sati u KBC-u Firule, gdje su pomagali pri skidanju naušnica. Na intervenciju su izašla dva vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.

Nešto ranije, u 8:55 sati, u Glavicama kod Sinja izbio je požar automobila. Na teren su upućena tri pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Sinj s jednim vozilom.

U Supetru su vatrogasci intervenirali nakon prometne nesreće koja je dojavljena u 13:45 sati. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Supetar s jednim vozilom.

Posljednja zabilježena intervencija dogodila se u 20:09 sati u Kaštel Sućurcu, gdje su pripadnici DVD-a Mladost pozvani zbog potrebe za otvaranjem vrata. Na teren su izašla četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Prema dostupnom izvješću, tijekom promatranog 24-satnog razdoblja nije bilo većih vatrogasnih intervencija na području županije.