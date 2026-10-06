Vatrogasci imali burna 24 sata: Gorjelo na više mjesta, u Planom angažiran 21 vatrogasac

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, od tehničkih zahvata u stanovima i zgradama do požara trave, raslinja i deponija. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 5. listopada u 6 sati do 6. listopada u 6 sati zabilježeno je više događaja.

Tri tehničke intervencije u Splitu

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 9:38 sati intervenirali su u Vukovarskoj ulici, gdje su otvarali vrata stana. Na teren su izašli s jednim vozilom i tri vatrogasca. Nešto kasnije, u 10:11 sati, na Poljičkoj cesti uklanjali su predmet sa stabla, također s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca. U 11 sati uslijedila je intervencija u Ulici Ruđera Boškovića, gdje su vatrogasci ispumpavali vodu iz okna lifta. Sudjelovala su dva vatrogasca s jednim vozilom.

U Planom gorio deponij, angažiran 21 vatrogasac

Najveći angažman zabilježen je u Planom, gdje je u 17:24 sati dojavljen požar na deponiju. Na teren su podignute snage operativnih područja Trogir i Kaštela. U gašenju su sudjelovali JVP Trogir te DVD-ovi Trogir, Okruk, Slatine, Marina, Kaštela, Gomilica i Mladost. Ukupno je angažirano osam vozila i 21 vatrogasac. Požar je lokaliziran u 19:40 sati, a u 22:40 sati DVD Slatine i DVD Okruk napustili su požarište, nakon čega je na terenu ostalo šest vozila i 15 vatrogasaca.

Gorjelo i kod Vrgorca, Gradca i Blata na Cetini

U Vrgorcu, na području Vuleta, u 9:40 sati izbio je požar trave i niskog raslinja. Opožareno je oko 200 četvornih metara, a intervenirali su pripadnici DVD-a Vrgorac s jednim vozilom i dva vatrogasca. U Gradcu je u 13:30 sati gorjela trava i raslinje, a vatra je zahvatila i nekoliko borova. Opožarena površina iznosila je oko 700 četvornih metara. Na intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca DVD-a Gradac s tri vozila. Požar je lokaliziran u 14:15, a ugašen u 15 sati.

U Blatu na Cetini u 19:50 sati izbio je požar trave i niskog raslinja. Izgorjelo je oko 300 četvornih metara, a na intervenciju su izašla četiri vatrogasca DVD-a Gata s jednim vozilom. Vatrogasci su izvijestili i da je požar na području Segeta Donjeg i Segeta Vranjice, koji je izbio još 3. listopada, u nedjelju u 11 sati proglašen ugašenim.