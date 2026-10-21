Vatrogasci imaju desetke intervencija zbog nevremena u Splitu i okolici: Automobil upao u šaht

Snažno nevrijeme koje je u srijedu navečer zahvatilo Split i šire splitsko područje zadalo je pune ruke posla vatrogascima. Obilna kiša poplavila je brojne prometnice i druge površine, a vatrogasne ekipe imaju desetke intervencija. Kako doznaje Dalmacija Danas, sve raspoložive snage trenutačno su na terenu.

Iz splitske vatrogasne službe potvrdili su nam da zbog posljedica obilnih oborina pristižu brojne dojave građana.

„Imamo desetke intervencija na području grada Splita i šire okolice. Sve što trenutačno imamo na raspolaganju nalazi se na terenu“, kazali su nam vatrogasci.

Sve raspoložive snage na terenu

U intervencijama sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, DVD-a Split i DVD-a Žrnovnica, koji djeluje na svojem području. Vatrogasci interveniraju i na području Podstrane, dok su ekipe angažirane i na širem splitskom području.

Najveći dio poziva odnosi se na ispumpavanje vode iz poplavljenih prostora te uklanjanje srušenih stabala i grana.

„Sve se uglavnom svodi na isto – ispumpavanje vode, pala stabla i grane“, pojasnili su nam vatrogasci.

Automobil upao u šaht na Solinskoj cesti

Među brojnim intervencijama izdvojili su i slučaj na Solinskoj cesti, gdje je jedno vozilo upalo u šaht.

Prema informacijama koje smo dobili, događaj je zabilježen u blizini raskrižja kod skretanja za Pauk, na prometnici prema Solinu.

Za sada nemamo informacija o eventualno ozlijeđenim osobama niti o okolnostima zbog kojih je vozilo upalo u šaht.

Podsjetimo, snažan pljusak koji je oko 18.30 sati zahvatio splitsko područje prouzročio je velike probleme na prometnicama.

Dijelovi Poljičke ceste, Ulice Zbora narodne garde i Ulice Domovinskog rata završili su pod vodom, a poplavljena parkirališta zabilježena su i u Podstrani.

Posebno intenzivne oborine pogodile su Solin, gdje je u samo sat vremena palo čak 60 litara kiše po četvornom metru.

Vatrogasne ekipe nastavljaju s intervencijama, a građanima se savjetuje oprez zbog poplavljenih prometnica, mogućih prepreka na cestama i posljedica snažnog nevremena.