Vatrogasci gasili požare diljem županije: U Budimirima izgorjelo 5000 kvadrata trave i raslinja

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su na nekoliko požara otvorenog prostora, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.
Prema izvješću za razdoblje od 6 sati 29. rujna do 6 sati 30. rujna, najveća opožarena površina zabilježena je na području Budimira, gdje je izgorjelo 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja.
Dojava o požaru zaprimljena je u 19:52 sati, a na teren su izašla tri vatrogasca DVD-a Trilj s jednim vozilom, koji su požar ugasili.
U Ričicama gorio hektar površine
Vatrogasci su ranije tijekom dana intervenirali u Ričicama, na predjelu Cera, gdje je u 14:02 sati izbio požar otvorenog prostora.
Vatra je zahvatila oko jedan hektar trave i niskog raslinja. Na intervenciju su izašli djelatnici JVP-a Imotski sa šest vatrogasaca i dva vozila.
Požar je lokaliziran u 15:10 sati, a u potpunosti ugašen dvadesetak minuta poslije.
Požar otvorenog prostora zabilježen je i u Zagvozdu. Dojava je stigla u 15:35 sati, a izgorjelo je oko 200 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar su u 16:15 sati ugasila tri člana DVD-a Zagvozd s jednim vozilom.
Splitski vatrogasci otvarali stan
Na području Splita zabilježena je jedna intervencija Javne vatrogasne postrojbe.
U 21:56 sati vatrogasci su pozvani na tehničku intervenciju otvaranja stana u Osječkoj ulici. Na teren su izašla tri vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.