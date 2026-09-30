Vatrogasci gasili požare diljem županije: U Budimirima izgorjelo 5000 kvadrata trave i raslinja

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su na nekoliko požara otvorenog prostora, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prema izvješću za razdoblje od 6 sati 29. rujna do 6 sati 30. rujna, najveća opožarena površina zabilježena je na području Budimira, gdje je izgorjelo 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Dojava o požaru zaprimljena je u 19:52 sati, a na teren su izašla tri vatrogasca DVD-a Trilj s jednim vozilom, koji su požar ugasili.

U Ričicama gorio hektar površine

Vatrogasci su ranije tijekom dana intervenirali u Ričicama, na predjelu Cera, gdje je u 14:02 sati izbio požar otvorenog prostora.

Vatra je zahvatila oko jedan hektar trave i niskog raslinja. Na intervenciju su izašli djelatnici JVP-a Imotski sa šest vatrogasaca i dva vozila.

Požar je lokaliziran u 15:10 sati, a u potpunosti ugašen dvadesetak minuta poslije.

Požar otvorenog prostora zabilježen je i u Zagvozdu. Dojava je stigla u 15:35 sati, a izgorjelo je oko 200 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požar su u 16:15 sati ugasila tri člana DVD-a Zagvozd s jednim vozilom.

Splitski vatrogasci otvarali stan

Na području Splita zabilježena je jedna intervencija Javne vatrogasne postrojbe.

U 21:56 sati vatrogasci su pozvani na tehničku intervenciju otvaranja stana u Osječkoj ulici. Na teren su izašla tri vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.