Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su pet intervencija, od čega dvije zbog požara i tri tehničke prirode, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prva intervencija zabilježena je u petak u 12:31 sati u Vukovarskoj ulici, gdje su vatrogasci intervenirali zbog otvaranja vrata stana. Na teren su izašla četiri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom. Istovjetna intervencija zabilježena je u 17:53 sati u Velebitskoj ulici.

U 18:19 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru dvaju pomoćnih objekata, garaže i barake, u Ulici Domovinskog rata. Na intervenciji je sudjelovalo sedam splitskih vatrogasaca s dva vozila.

Nešto kasnije, u 22:31 sati, vatrogasci su intervenirali na Objedinjenom hitnom bolničkom prijmu KBC-a Split na Firulama, gdje je bilo potrebno skinuti prsten s prsta ruke. U ovoj nesvakidašnjoj intervenciji sudjelovala su dva vatrogasca s jednim vozilom.

Posljednja intervencija u izvještajnom razdoblju zabilježena je u subotu u 3:17 sati, kada je u Zrinsko-frankopanskoj ulici na Poljudu planulo smeće u metalnom kontejneru. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.