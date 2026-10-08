Vatrogasci diljem Dalmacije imali dramatičan dan: Na teren izašla 64 vatrogasca i dva kanadera, gorjelo na sve strane

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, među kojima su se posebno istaknuli požari otvorenog prostora na imotskom području. Najzahtjevniji požar izbio je u Donjem Prološcu, gdje su u gašenju sudjelovala 64 vatrogasca s 21 vozilom te dva kanadera.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, vatrogasci su intervenirali zbog požara raslinja, objekata i vozila, ali i na više tehničkih intervencija.

Najveća intervencija zabilježena je na području Brloga u Donjem Prološcu, gdje je požar otvorenog prostora dojavljen u 11:59 sati. Na požarište su upućene brojne vatrogasne snage s imotskog, sinjskog, omiškog i makarskog područja. U gašenje su se u 13:21 sati uključila i dva kanadera. Prema izvješću, na požarištu je angažirano ukupno 64 vatrogasca s 21 vozilom.

Na imotskom području zabilježeno je još nekoliko požara. U Gornjim Vinjanima, u zaseoku Kutleše, izgorjela su tri hektara trave te niskog i visokog raslinja. Požar je lokaliziran u 15:15, a potpuno ugašen u 15:45 sati. U Podbablju, u zaseoku Šućuri, opožareno je 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja, dok je u Drumu, u zaseoku Miševići, izgorjelo oko 1000 četvornih metara raslinja.

U Donjem Prološcu, u zaseoku Grbavci, vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio 100 četvornih metara trave.

Posebno se ističe intervencija u Rastovcu, u zaseoku Varkaši, gdje je u požaru izgorjela staja i 1500 četvornih metara borove šume. Na terenu je bilo deset vatrogasaca DVD-a Zagvozd s četiri vozila.

U Zmijavcima je u poslijepodnevnim satima gorio osobni automobil parkiran ispred kuće. Požar su u 18:15 sati ugasili pripadnici JVP-a Imotski.

Požari su zabilježeni i na vrgoračkom području. U Krivićima, u zaseoku Vuletići, gorjelo je na otvorenom prostoru, dok je u Opačcima izbio požar divljeg odlagališta otpada, pri čemu je izgorjelo oko 500 četvornih metara smeća.

U Klisu je potpuno izgorjela derutna i napuštena kamp-kućica, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Klis. U Krilu Jesenicama vatrogasci su brzo ugasili požar trave i raslinja na površini od 20 četvornih metara.

U Splitu gorjela baterija električnog bicikla

Splitski vatrogasci također su imali više intervencija. U 14:01 sati izbio je požar baterije električnog bicikla u stanu na trećem katu zgrade u Tršćanskoj ulici. Interveniralo je šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom.

Ujutro su vatrogasci intervenirali zbog nedozvoljenog spaljivanja biljnog otpada u Hercegovačkoj. U lučici Stobreč sudjelovali su u ispumpavanju vode iz trupa broda na vezu. Na toj su intervenciji sudjelovali i pripadnici DVD-a Žrnovnica.

Osim toga, splitski vatrogasci imali su tri intervencije otvaranja stanova i ulaznih vrata, i to na Mažuranićevu šetalištu, Pujankama i u Dominisovoj ulici.

Tehnička intervencija otvaranja vrata stana zabilježena je i u Gradcu.