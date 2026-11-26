Vlada Republike Hrvatske uputila je 25. studenoga 2026. izmjene Zakona o vatrogastvu u hitnu saborsku proceduru, kojima se profesionalnim vatrogascima omogućuje odlazak u starosnu mirovinu nakon najmanje 20 godina mirovinskog staža na tim poslovima. Istovremeno se predviđa potpuno ukidanje dosadašnjeg smanjenja mirovina koje je iznosilo od 8 do 20 posto, piše 031portal.

Prema procjenama, mjerom bi u 2027. godini bilo obuhvaćeno 660 korisnika, kojima bi se mirovine u prosjeku povećale za oko 155 eura. Godinu dana kasnije, u 2028., povećanje bi obuhvatilo 726 korisnika uz prosječno povećanje od 161 euro. Pravo na mirovinu odnosi se i na radna mjesta na kojima se staž računao s povećanim trajanjem.

Primjena od 2027

Primjena izmjena predviđena je od 1. siječnja 2027. godine, a prijedlog je u saborsku proceduru upućen po hitnom postupku. Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, istaknuo je da se „time vrednuje doprinos vatrogasaca u zaštiti ljudi i imovine”.

Izmjenama se tako profesionalnim vatrogascima osiguravaju povoljniji uvjeti umirovljenja u odnosu na dosadašnje zakonske okvire. Ukidanje smanjenja mirovina znači da korisnici neće više trpjeti odbitke koji su do sada bili propisani zakonom, što će se izravno odraziti na visinu njihovih primanja u mirovini.