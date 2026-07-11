Vatrogasce na Korčuli čeka duga noć: Krizni stožer donio nove odluke

Vatrogasce na Korčuli očekuje duga i neizvjesna noć nakon velikog požara koji je u subotu poslijepodne zahvatio područje između Blata i Smokvice. Iako je tijekom dana uložen velik napor u obuzdavanje vatrene stihije, zbog velike opožarene površine i dalje je nužan stalan nadzor kako bi se spriječilo ponovno širenje vatre.

Na terenu će tijekom cijele noći dežurati vatrogasci i ostale žurne službe koje će nastaviti s gašenjem i osiguravanjem požarišta.

U Općini Blato večeras je održana sjednica Kriznog stožera na kojoj su sudjelovali ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, glavni vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednici, načelnici općina Blato i Smokvica, predsjednica Općinskog vijeća Općine Blato, načelnik Stožera civilne zaštite te predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa.

Na sastanku je analizirano stanje na požarištu te su dogovorene aktivnosti koje će se provoditi tijekom noći i u nedjelju s ciljem zadržavanja požara pod nadzorom te zaštite stanovništva, imovine i prirode.

Iz Općine Blato ponovno su pozvali građane da ne prilaze ugroženom području, da ne ometaju rad vatrogasaca i drugih žurnih službi te da prate isključivo službene informacije, bez širenja neprovjerenih vijesti.

Zahvalili su svim vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, HGSS-u, Hrvatskom Crvenom križu i brojnim volonterima koji sudjeluju u zahtjevnoj akciji gašenja požara.

O daljnjem razvoju situacije javnost će, poručuju iz Općine, biti pravodobno obavještavana.