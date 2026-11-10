Vatrogasac upozorio na opasan trik za grijanje koji se širi internetom: Jedna pogreška može izazvati požar u domu!

S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja mnogi traže načine kako što bolje zagrijati dom, a pritom smanjiti račune za energiju. Jedno od jednostavnijih rješenja moglo bi pomoći upravo onima koji imaju radijatore postavljene uz vanjske zidove.

Naime, dio topline koju radijator proizvodi odlazi prema zidu, umjesto da zagrijava prostoriju. Taj gubitak posebno je izražen u starijim kućama i stanovima koji nemaju kvalitetnu toplinsku izolaciju.

Britanska organizacija za zaštitu potrošača Which? preporučuje postavljanje namjenske reflektirajuće folije iza radijatora. Riječ je o materijalu koji odbija dio topline natrag prema prostoriji i tako smanjuje njezin gubitak kroz zid.

Koliko košta i kako se postavlja?

Reflektirajuće folije mogu se kupiti u trgovinama s opremom za dom, a cijene u Hrvatskoj kreću se otprilike od pet do 16 eura, ovisno o veličini i proizvođaču.

Postavljanje je relativno jednostavno. Folija se izreže na odgovarajuće dimenzije i pričvrsti na zid iza radijatora, prema uputama proizvođača. Neki modeli imaju i samoljepljivu podlogu.

Najveću korist mogu očekivati kućanstva s radijatorima na slabo izoliranim vanjskim zidovima. Ako je zgrada već kvalitetno izolirana, učinak će biti znatno manji.

Britanska organizacija Energy Saving Trust procjenjuje da takvi dodaci mogu donijeti određene godišnje uštede na troškovima grijanja, no stvarni iznos ovisi o vrsti objekta, izolaciji i načinu grijanja.

Vatrogasac upozorava: Ne koristite običnu aluminijsku foliju

Iako se na internetu često preporučuje postavljanje obične kuhinjske aluminijske folije iza radijatora, stručnjaci savjetuju oprez.

Andrew Topping, vatrogasac s 26 godina iskustva, upozorio je da improvizirana rješenja mogu predstavljati sigurnosni rizik. Prema njegovim riječima, obična folija nije namijenjena takvoj uporabi, a njezino propadanje pri izloženosti toplini može povećati opasnost od požara.

Slično upozorava i stručnjak za energetiku Scott Byrom, koji ističe da sama aluminijska površina, bez odgovarajućeg izolacijskog sloja, ne mora donijeti značajne uštede, piše Express.

Zbog toga je preporuka koristiti isključivo proizvode koji su namijenjeni postavljanju iza radijatora te slijediti upute proizvođača.

Dakle, relativno mali trošak može pomoći u smanjenju gubitka topline, ali najvažnije je odabrati odgovarajući materijal i ne improvizirati sa sigurnošću u domu.