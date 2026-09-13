Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'

Na sekundu sam se udaljio van i čuo sam neki ženski glas koji je tražio pomoć. Kasnije sam došao dolje i ugledao ženu kako se drži za mul. Nije mi baš bilo svejedno. Bila je dosta iscrpljena i već je poplavila, počinje za 24 sata priču Ivan Vučkov, vatrogasac DVD-a Pakoštane koji je spašavao ženu (76) od utapanja u Milni u subotu.

Tijekom evakuacije u Milni u subotu navečer pala je u more. Hospitalizirali su je na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti u KBC-u Split. Njezino stanje trenutno je stabilno.

- Kolegi sam pomagao iščupati prozore na kući da kuću lakše možemo gasiti, a onda sam začuo glas i vidio ženu. Prvo sam je pitao je li još netko s njom i odakle je došla. Odgovorila mi je da je to njezina kuća, da ju je muž tu poslao i da ima želju samo knjigu do kraja napisati i da može umrijeti. Onda je došao još jedan kolega koji mi je pomogao da je dignem gore jer ju nisam baš mogao sam podignuti. Bila je natopljena odjeća na njoj i nije baš ni tada imala snage da mi pomogne - priča.

Pokušali su pozvati Hitnu, ali zbog vatre nisu mogli doći do kuće, što je otežalo situaciju.

- Kad smo je izvadili, zvao sam svog zapovjednika Lovru Barešića da zove Hitnu. On je pozvao Hitnu, ali Hitna nije mogla doći dolje do mula zbog vatre koja je gorjela u kući i oko kuće. Kolege i ja smo je stavili na plahtu koju smo našli i odnijeli je do Hitne. Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo - kaže Ivan.