Vatrogasac Jure javio se iz bolnice nakon drame kod Omiša: "Sve ide na bolje", otkrio i kada bi mogao kući

Stanje vatrogasaca koji su najteže stradali u požaru na omiškom području i dalje je teško, ali stabilno, potvrđuju iz bolnica u Splitu i Zagrebu. Među ozlijeđenima koji se liječe u KBC-u Split je i Jure Banov, pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Split, koji je sudjelovao u obrani Omiša. Ozljedu je zadobio u eksploziji plinske boce, od čije mu je siline puknuo bubnjić. Njegov kolega iz JVP-a Split, Duje Štrbac, ispričao je da je Jure ujedno i dobrovoljac u DVD-u Omiš te se bez razmišljanja odazvao na intervenciju. "On se dobro oporavlja, šaljemo mu velike pozdrave i podršku. Nadamo se da će što prije biti tu s nama", rekao je Štrbac, prenosi RTL.

Javljanje iz bolničke sobe

Ubrzo nakon te izjave, Štrbca je iz bolnice nazvao upravo Jure. U razgovoru, koji su prijatelji i kolege dozvolili objaviti, ozlijeđeni vatrogasac potvrdio je da se osjeća bolje.

Na pitanje kolege oporavlja li se, Jure je odgovorio: "Jesam, sve ide na bolje. Bit će dobro". Opisao je i kako provodi dane: "Odmaram, ležim, primam terapiju i to je to". Liječnici predviđaju da će se njegovo stanje dodatno poboljšati do kraja tjedna. "Očekuju da će se do kraja tjedna stanje smiriti, pa bih mogao možda sredinom tjedna doma", kazao je Jure. Razgovor je završio uzajamnim porukama podrške. Bandov mu je poželio brz oporavak, a Jure je pozdravio svoje kolege: "Šaljem velike pozdrave splitskoj brigadi!"