Vatrenih ozbiljnih lica stigli na Poljud, evo tko je prvi izašao iz autobusa

Hrvatski reprezentativci stigli su autobusom iz hotela u Podstrani na Poljud, na utakmicu Hrvatska - Španjolska. Bili smo su ozbiljni i fokusirani.

Prvi je iz autobusa izašao izbornik Slaven Bilić, nadamo se da će povesti Hrvatsku po iskupljenje u svom Splitu, protiv reprezentacije koja dvije i pol godine nije izgubila utakmicu unutar 90 minuta.

Nadamo se da će Hrvatska imati pravu reakciju i energiju, koja će biti agresivna i biti sve drukčije od onoga što je bilo prije nekoliko dana u Rijeci protiv Engleske, piše Gol.hr.