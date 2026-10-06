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Vatrenih ozbiljnih lica stigli na Poljud, evo tko je prvi izašao iz autobusa

Sretno, Vatreni!
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Hrvatski reprezentativci stigli su autobusom iz hotela u Podstrani na Poljud, na utakmicu Hrvatska - Španjolska. Bili smo su ozbiljni i fokusirani.

Prvi je iz autobusa izašao izbornik Slaven Bilić, nadamo se da će povesti Hrvatsku po iskupljenje u svom Splitu, protiv reprezentacije koja dvije i pol godine nije izgubila utakmicu unutar 90 minuta.

Nadamo se da će Hrvatska imati pravu reakciju i energiju, koja će biti agresivna i biti sve drukčije od onoga što je bilo prije nekoliko dana u Rijeci protiv Engleske, piše Gol.hr.

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