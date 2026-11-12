Vatreni večeras na kultnom Wembleyju! Evo kada počinje veliki okršaj Engleske i Hrvatske i gdje ga gledati

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras, u četvrtak 12. studenoga, očekuje veliki izazov na jednom od najpoznatijih svjetskih stadiona. Vatreni će na londonskom Wembleyju odmjeriti snage s Engleskom u susretu UEFA Lige nacija.

Utakmica počinje u 20:45 po hrvatskom vremenu, odnosno u 19:45 prema lokalnom vremenu u Londonu.

Gdje gledati utakmicu?

Za sve navijače koji neće biti na tribinama Wembleyja osiguran je izravan televizijski prijenos na Novoj TV.

Prema službenoj najavi televizije, posebna studijska emisija počinje već u 20 sati, a nakon nje slijedi prijenos utakmice s početkom u 20:45.

Susret će se moći pratiti i putem platforme Nova Play.

Novi veliki ispit za Vatrene

Gostovanje na Wembleyju još je jedan važan ispit za hrvatsku reprezentaciju, koju u ovom reprezentativnom terminu očekuje i susret protiv Češke.

Dvoboji s jakim europskim suparnicima prilika su za odmjeravanje snaga na najvišoj razini, a ogled s Englezima zasigurno će privući veliku pozornost hrvatskih navijača.

Podsjetimo, večerašnji susret Engleske i Hrvatske počinje u 20:45, a uvodna emisija na Novoj TV kreće u 20 sati.