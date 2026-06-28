Vatreni su prošli, ali sada počinje ludnica: Evo tko čeka Hrvatsku i zašto ždrijeb izgleda brutalno

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Gane rezultatom 2:1 u posljednjem kolu skupine L.

Vatreni su slavili pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića, a ta im je pobjeda donijela drugo mjesto u skupini i nastavak natjecanja među najboljim reprezentacijama turnira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatska je tako odradila ono najvažnije — preživjela je skupinu i ostala u igri za veliki rezultat. No, već sada je jasno da put dalje neće biti nimalo lagan.

Vatreni čekaju rasplet skupine K

Hrvatska će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K.

U tom trenutku još nije poznato tko će to biti, jer se rasplet skupine K tek čeka. U igri su Kolumbija i Portugal, koji igraju međusobni susret od 1:30 sati po hrvatskom vremenu.

Kolumbija uoči tog dvoboja ima šest bodova, a Portugal četiri. Pobjeda Portugala jedini je ishod koji bi Kolumbiju gurnuo na drugo mjesto i tako je spojio s Hrvatskom. Ako Kolumbija pobijedi ili utakmica završi bez pobjednika, Hrvatska će u šesnaestini finala igrati protiv Portugala.

Mogući put dalje izgleda vrlo zahtjevno

Ako Vatreni preskoče prvu nokaut-prepreku, u osmini finala čekao bi ih pobjednik susreta između Španjolske i drugoplasirane momčadi iz skupine J.

Tko će biti drugi u skupini J, odlučuje susret Alžira i Austrije, koji se igra u 4 sata ujutro. Ako Austrija pobijedi ili remizira, ona će igrati protiv Španjolske, dok Alžiru za taj scenarij treba pobjeda u posljednjoj utakmici skupine.

Pobjeda protiv Gane donijela mir, ali ne i lakši put

Hrvatska je protiv Gane trebala rezultat koji bi je sigurno odveo dalje, a pobjedom 2:1 riješila je sve dvojbe. Pogodak Petra Sučića donio je vodstvo, Gana je u nastavku izjednačila, a onda je Nikola Vlašić u 83. minuti nakon kornera Luke Modrića pogodio za pobjedu.

Time su Vatreni završili grupnu fazu na drugom mjestu i izborili novu veliku utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore