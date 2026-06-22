Vatreni stigli u Toronto

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje je očekuje utakmica drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Susret protiv Paname igra se u srijedu u jedan sat po hrvatskom vremenu i mogao bi biti od velike važnosti za nastavak natjecanja Vatrenih.

Izabranici Zlatka Dalića u Toronto su stigli čarter-letom iz Washingtona, gdje su odigrali prvi susret na turniru. Hrvatska je na otvaranju prvenstva poražena od Engleske rezultatom 4:2, dok je Panama minimalno izgubila od Gane (1:0).

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Ispred hotela Delta, smještenog u samom središtu Toronta, hrvatsku reprezentaciju dočekala je manja skupina navijača. Među okupljenima bili su hrvatski iseljenici, ali i brojni znatiželjni prolaznici koji su iskoristili priliku vidjeti hrvatske reprezentativce iz neposredne blizine.

Vatreni će u narednim danima odraditi završne pripreme za ogled s Panamom, u kojem će tražiti prve bodove na prvenstvu i ostanak u utrci za plasman u nokaut-fazu natjecanja.

Nakon poraza od Engleske, hrvatskoj reprezentaciji pozitivan rezultat protiv Paname nameće se kao imperativ, dok će i Panamci tražiti priliku za osvajanje prvih bodova nakon nesretnog poraza od Gane u prvom kolu.