Vatreni se vratili kući. Dalić: "Ovo je kraj za dio igrača i jedne velike priče"

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Zagreb nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva, gdje je u šesnaestini finala poražena od Portugala (2:1).

Izbornik Zlatko Dalić izašao je pred novinare i odgovorio na nekoliko pitanja. Na početku je otkrio kako gleda na nastup na SP-u nakon što su se malo slegli dojmovi, piše Gol.hr.

"Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mislim da smo odigrali dobar turnir i pokazali da možemo, ali nije sve išlo na našu stranu. Protiv Gane i Portugala bili smo na razini na kojoj Hrvatska treba biti. Šteta što nismo prošli, ali sami smo krivi što nismo napravili više", rekao je Dalić.

Posebno je izdvojio obrambene pogreške koje su, prema njegovu mišljenju, presudile ishodu turnira.

"Ne možemo sada govoriti o VAR-u ili čipu. Sami smo krivi jer ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u produžetku. To se ne prima ni na puno nižoj razini. Protivnik je u očaju, ubacuje iz gotovo bezizlazne situacije, a mi ne reagiramo."

Dalić je zahvalio svim igračima i navijačima koji su pratili reprezentaciju tijekom turnira, a posebno je pohvalio one nogometaše koji nisu dobili priliku za nastup.

"Želim zahvaliti dečkima koji nisu odigrali ni minute, a nisu napravili nijedan problem. Stoički su to podnijeli i to me posebno veseli. Hvala i navijačima koji su bili uz nas. Pokazali su da se Hrvatska voli i kada gubi i kada pobjeđuje."

Govoreći o svojoj budućnosti i mogućem nastavku mandata, Dalić je otkrio da će odluku donijeti nakon razgovora s vodstvom HNS-a.

"Tek smo došli kući. Razgovarat ćemo ovih dana i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet. Ovo je definitivno kraj jedne ere, kraj za dio igrača i jedne velike priče. Tri Svjetska prvenstva i devet godina za nas su samo ponos i čast."

Na kraju je poručio:

"Mislim da Hrvatska ima sjajnu budućnost i prave mlade igrače koji su bili u središtu pozornosti na ovom prvenstvu. Bez suza nema uspjeha. Svi su morali proći taj put, kao što su prije 16 godina prošli Modrić, Perišić, Kramarić i ostali. Nikada nisu bili upitni ni motiv, ni želja za nastavkom. Reprezentacija je za mene čast i ponos", zaključio je Dalić.