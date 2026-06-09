Vatreni se nakon SP-a vraća u Italiju? Pridružio bi se dvojici Hrvata

Martin Erlić, 28-godišnji stoper naše reprezentacije i danskog Midtjyllanda ponovno je zanimljiv Talijanima. Navodno je za njega zainteresiran Torino, no tek će se vidjeti kako će se sve razvijati nakon Svjetskog prvenstva. Erlić već ima puno iskustva iz Italije, bio je u Parmi, Sassuolu, Speziji, Südtirolu i Bologni. Iz Bologne je za pet milijuna eura odštete preselio u Dansku i tamo igra vrlo zapaženu ulogu, piše Večernji.

Doduše, drugu je godinu zaredom njegov Midtjylland bio drugi u Danskoj, ali su u Europi igrali odlično, bili su prvi u grupnoj fazi Europske lige. Igrali su i protiv Dinama u siječnju te pobijedili s 2:0, a Erlić je igrao do 79 minute. U nokaut fazi ispali su nakon udaraca s jedanaest metara od kasnijeg finalista Nottingham Foresta.

U ovoj sezoni naš je stoper za danski klub odigrao 34 utakmice i zadovoljan je, zarađuje puno više negoli u Bologni. I zacijelo ga danski klub neće olako pustiti, Torino će, ako ga doista želi, morati ozbiljno zavući ruku u novčanik, teško je očekivati da bi ga Midtjylland pustio za manje od deset milijuna eura.

Nije nemoguće da se Torino potrudi dovesti ga, to prije jer je Erlić već igrački prokrstario cijelim talijanskim nogometom, iskusan je, a dovoljno mlad da može još godinama igrati na visokoj razini. No, pitanje je koliko je Erlić zainteresiran za povratak u Italiji u kojoj su ga stalno seljakali, nakon ozljeda i manje minutaže u Bologni, u Danskoj je obnovio svoju karijeru i ponovo se našao u reprezentaciji Zlatka Dalića.

Sigurno je da u ovom trenutku naš reprezentativac ne razmišlja o tome što će biti, u fokusu mu je Svjetsko prvenstvo, a nakon toga možda i razmisli o promjeni sredine i druženju u Torinu s Nikolom Vlašićem i Sandrom Kulenovićem.