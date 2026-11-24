Hrvatska metropola će 29. prosinca živjeti za nogomet punim plućima. Arena Zagreb postat će središte nogometnog spektakla, a ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu očekuje šest sati vrhunskog nogometa, četiri atraktivne momčadi i čak pet utakmica. Među najvećim poslasticama dana posebno se izdvaja revijalni susret LEGENDE NOGOMETA – HRVATSKA protiv BOSNE I HERCEGOVINE, koji će na jednom mjestu okupiti generacije nogometaša čija su imena obilježila povijest nogometa ovih prostora.

S hrvatske strane stiže prava nogometna elita! Na parket Arene istrčat će Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Kranjčar, Eduardo da Silva, Jerko Leko, Goran Vlaović, Robert Jarni, Stipe Pletikosa, Ognjen Vukojević, Fabijan Komljenovia, Nikola Jerkan, Marijan Mrmić, Mario Tokić, Igor Musa, Hrvoje Čale, Jasmin Agić, Ivica Vrdoljak i Boris Živković. Organizatori poručuju kako popis još nije zaključen te da će do samog spektakla biti objavljeno još zvjezdanih imena.

Ni druga strana neće oskudijevati nogometnim zvijezdama. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine okupit će niz velikana koji su svojim nastupima obilježili različita razdoblja tamošnjeg nogometa. Među najzvučnijim imenima nalaze se Fuad Muzurović, Vahid Halilhodžić, Sergej Barbarez, Mehmed Baždarević, Nermin Šabić, Muhamed Konjić, Elvir Baljić, Elvir Bolić, Savo Milošević, Rade Bogdanović, Mirko Hrgović, Radmilo Mihajlović, Haris Škoro, Alen Škoro, Vlatko Glavaš, Enes Mešanović, Ivan Sesar, Darko Maletić, Gradimir Crnogorac, Bulend Biščević, Samir Bekrić, Damir Špica, Sinan Sinanović, Edin Mujčin i Predrag Pašić.

Bit će to susret koji donosi posebnu dozu emocija, sportskog rivalstva i nostalgije. Na jednom će se mjestu ponovno naći igrači koji su se godinama susretali na najvećim nogometnim pozornicama, a sada će imati priliku zaigrati jedni protiv drugih u revijalnom izdanju. Rezultat će možda biti u drugom planu, ali nogometnog ponosa i natjecateljskog duha sigurno neće nedostajati.

Revijalni susret reprezentativnih legendi bit će poseban bonus velikog događaja ZAGREB PRESTIGE, čiji će glavni turnir okupiti četiri momčadi: BANJE BEACH & RESTAURANT & LOUNGE & CLUB, GRAN FUTBOLISTA, SUPERSPORT i INTER CARS.

Spektakl će voditi omiljeni televizijski tandem Valentina Miletić i Marko Šapit, čija su energija, sportsko iskustvo i prepoznatljiv način vođenja obilježili brojna velika nogometna televizijska događanja. Njihov će zadatak biti povezati sve najvažnije trenutke ove velike sportske večeri i dodatno podići atmosferu u Areni Zagreb.

ZAGREB PRESTIGE tako će 29. prosinca spojiti sadašnjost i prošlost nogometa, vrhunske natjecateljske momčadi i legendarne reprezentativce, a susjedski derbi Hrvatske i Bosne i Hercegovine bit će jedan od trenutaka večeri koji se jednostavno ne propuštaju.

Ulaznice za ovaj veliki nogometni spektakl već su dostupne putem platforme upad.hr.