Vatreni idu kući, evo kada će sletjeti u Zagreb

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon tijesnog poraza od Portugala (2:1) u osmini finala. Nakon emotivne večeri u Torontu, Vatrene sada očekuje povratak u domovinu.

Hrvatska ekspedicija iz Toronta polijeće u 22:50 po lokalnom vremenu, a dolazak u Zagreb predviđen je u subotu oko 14 sati po hrvatskom vremenu.

Iako je cilj prolaska skupine uspješno ostvaren, izabranici Zlatka Dalića oprostili su se od turnira protiv jedne od najjačih reprezentacija prvenstva. Unatoč porazu, Hrvatska je u završnici susreta bila vrlo blizu izjednačenja i produžetaka.

Narednih dana zasigurno će se puno govoriti o raspletu dvoboja s Portugalom, posebice o poništenom pogotku Hrvatske u sudačkoj nadoknadi, koji je izazvao brojne reakcije među navijačima i nogometnim stručnjacima.