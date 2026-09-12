Vatrena stihija na Braču ide prema Milni. Situacija nije dobra

Stanje na Braču večeras je iznimno teško. Velika požarna fronta i dalje je aktivna, a snažan vjetar raspiruje vatru i otežava napore vatrogasaca da je stave pod kontrolu.

Požar se kreće prema području Milne. Vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi zaustavili širenje vatre i zaštitili kuće, objekte i stanovništvo.

Situacija je toliko ozbiljna da bi, nastavi li se požar širiti prema naseljenim područjima, uskoro mogla biti potrebna evakuacija. Nadležne službe prate razvoj događaja i procjenjuju situaciju na terenu.

U Milni je ranije isključena električna energija, dok se vatrogasci na više lokacija bore s vatrom u vrlo teškim uvjetima.

Posebno zabrinjava snažan vjetar koji vatru može u kratkom vremenu proširiti na nova područja. Nakon odlaska zračnih snaga, tijekom noći najveći teret ostaje na zemaljskim ekipama koje neprestano rade na obrani ugroženih područja.

Noć na Braču bit će ključna. Situacija se mijenja iz minute u minutu, a nadležne službe pozivaju građane i goste da prate službene upute te da ne kreću prema požarištu.