Vatrena stihija gutala sve pred sobom, a nastao je i veliki problem: "Vatrogasci nisu mogli proći"

Potpuni razmjeri štete nakon velikog požara na omiškom području još se utvrđuju, a svjedoci opisuju dramatičnu noć u kojoj su se borili s vatrenom stihijom.

Stanovnici su za RTL podijelili svoja iskustva i ukazali na probleme koji su otežali intervenciju.

Borba s vatrom i eksplozija plinske boce

Josip Fantov sudjelovao je u gašenju i opisao je s čime su se sve suočili.

"Vatra je uhvatila dva-tri stana u obližnjoj zgradi, gasili smo unutra, po krovu smo gasili. Pukla je plinska boca, odletjela na drugu zgradu pa smo i to gasili. Uhvatilo mi je nogu i ja sam izgorio malo. To je bilo strašno. Do jutra smo se, koji smo mogli, svi borili", rekao je Fantov.

Prometni kolaps usporio vatrogasce

Mario Banović iz naselja Borak ispričao je da je njegove roditelje u posljednji trenutak spasila susjeda.

"Roditelje je noćas spasila susjeda Ana Kujundžić. Otac je već bio zaspao, nestalo je struje i zvala je mater, pa su pobjegli zadnji tren, nisu uspjeli ništa niti pokupiti", rekao je Banović. Dodao je da su problemi nastali odmah nakon evakuacije.

"Cijeli Borak je zapravo jedna jednosmjerna ulica. Kako je krenula evakuacija prema dolje, nagomilalo se puno auta i vatrogasci nisu mogli doći odozdo. Tako je Borak cijeli izgorio dok uopće vatrogasci nisu mogli doći zbog krkljanca koji se stvorio", objasnio je.

U naselje se uspio probiti tek oko tri sata ujutro, kada je šteta već bila potpuna.

"Kad smo došli i vidjeli da je sve već bilo gotovo, uhvatila nas je tuga i žalost. Spasiš što se spasiti dade, međutim nismo mogli spasiti ništa, sve je izgorjelo. Kad smo došli, susjedi su pomagali i gasili, ali već je sve bilo gotovo", ispričao je Banović.

"Totalni kaos, nešto neviđeno"

Zvonimir Kujundžić, koji se također cijelu noć borio s požarom u Boraku, opisao je scene kao apokaliptične.

"Ovo je kaotično. Moja je kuća tu dolje ispod. Kaos, kaos totalni, nešto neviđeno. Toliki nalet vjetra, brzina, temperatura... Klisure su sve gorjele do vrha, nikada u životu nisam vidio da je to moguće - da jednostavno svaki bus na Omiškoj Dinari gori. To je stvarno apokaliptična scena", rekao je Kujundžić.

I on je upozorio na problem uske ceste koja je otežala pristup hitnim službama.

"Godinama upozoravamo na taj problem. Nastao je krkljanac, tako da se vatrogasci ispočetka nisu mogli ni probiti gore dok se čep nije odčepio", zaključio je Kujundžić.