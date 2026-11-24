Rano jutros, oko 3 sata, u zagrebačkoj Ozaljskoj ulici izbio je požar u kojem je jedan automobil potpuno uništen, a dva su oštećena. Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili u 3:08, piše Index.

Intervencija na Trešnjevci

Vatrogasne ekipe su po dolasku na lokaciju zatekle auto marke BMW koji je već bio u potpunosti u plamenu. Odmah su započeli s gašenjem, a tijekom intervencije zatražena je i pomoć autocisterne.

+Vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu. Nakon gašenja, vatrogasci su ohladili sva tri vozila zahvaćena požarom. Na parkiralištu je došlo i do izlijevanja goriva, koje je sanirano posebnim apsorbentom.

Jedan automobil izgorio, dva nagorjela

U požaru je potpuno izgorio BMW, dok su značajno oštećeni i automobili Suzuki Vitara i Mercedes A-klase koji su bili parkirani pokraj njega. O događaju je obaviještena policija, koja će provesti očevid radi utvrđivanja uzroka požara.