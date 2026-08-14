Vatrena drama u Omišu izazvala reakcije i poznatih sportaša: Perišić nije spavao, oglasila se i NBA zvijezda

Razorni požar koji je zahvatio Omiš i okolna mjesta izazvao je brojne reakcije, a poruke podrške stanovnicima i vatrogascima stižu i iz sportskog svijeta.

Posebno je situaciju pratio hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić, rođeni Omišanin. Tijekom noći na društvenim mrežama dijelio je važne informacije i obavijesti koje su mogle biti od pomoći ljudima na području zahvaćenom vatrom.

Podršku pogođenima požarom uputili su i Hajduk, Dinamo te brojni drugi klubovi i sportaši.

Među njima je i poznati bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, član NBA momčadi Utah Jazz. Prizori s omiškog područja nisu ga ostavili ravnodušnim pa se oglasio putem Instagrama.

„Strašno. Suosjećam sa svim ljudima koje je ovaj požar pogodio. Čuvajte se, dragi ljudi“, poručio je Nurkić.

Brojne poruke podrške tako nastavljaju pristizati dok se na omiškom području zbrajaju posljedice požara i traje sanacija štete.