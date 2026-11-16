Vatrena drama ispred doma Aleksandre Prijović: Policija na terenu

Prava drama odvijala se u nedjelju navečer u Beogradu, u neposrednoj blizini obiteljske kuće popularne pjevačice Aleksandre Prijović i njezina supruga Filipa Živojinovića. Nepoznata osoba navodno je zapalila automobil parkiran preko puta njihova doma, a plamen se proširio i na susjedno vozilo.

Incident se dogodio na Bežaniji, gdje poznati par živi sa svojom obitelji. Prema pisanju srpskih medija, zapaljen je džip koji se nalazio preko puta njihove obiteljske kuće, piše Blic.rs.

Vatra je ubrzo zahvatila i drugi automobil parkiran u blizini, zbog čega su na mjesto događaja intervenirali policija i vatrogasci.

Automobil teško oštećen

Fotografije i snimke s mjesta događaja pokazuju znatna oštećenja na zapaljenom vozilu, dok je požar zahvatio i susjedni automobil.

Okolnosti incidenta zasad nisu u potpunosti razjašnjene, a nije poznato tko stoji iza navodnog podmetanja požara niti koji bi mogao biti motiv.

Poznati par nedavno uredio obiteljski dom

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović prošle su godine temeljito renovirali svoju obiteljsku kuću kako bi je prilagodili dolasku kćeri Arije.

Tijekom radova uredili su sobu za prinovu, ali i preuredili prostoriju svojeg sina Aleksandra. Poznati supružnici svoj obiteljski dom nastoje držati podalje od očiju javnosti, a slobodno vrijeme rado provode s djecom.

Vijest o požaru u neposrednoj blizini njihove kuće izazvala je pozornost regionalnih medija.

Zasad nema službenih informacija o tome je li u incidentu netko ozlijeđen.