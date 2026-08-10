Vatrena buktinja na makarskom području: Deseci vatrogasaca na terenu, Čović otkrio kakva je situacija

Požar koji je izbio na području Gornjih Igrana i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom na teško pristupačnom terenu. Najnovije informacije za Dalmaciju Danas otkrio je Mario Čović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Makarska.

Kako nam je kazao Čović, gori na području Gornjih Igrana, i to na nepristupačnom terenu, što vatrogascima dodatno otežava gašenje.

Na požarištu je angažirano oko 40 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila s područja Makarske rivijere.

U gašenju požara pomagale su i zračne snage. "Na terenu su bili kanaderi, ali su se sada vratili u bazu. Vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju s gašenjem", kazao nam je Čović. Unatoč zahtjevnom terenu i činjenici da vatrogasce i dalje očekuje borba s vatrom, zapovjednik JVP-a Makarska poručuje kako je trenutačno stanje povoljno.

"Situacija je dobra", kratko nam je rekao Čović. Vatrogasne snage s područja Makarske rivijere i dalje ostaju na požarištu te će nastaviti s gašenjem i nadzorom terena.