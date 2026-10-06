Vatrena atmosfera seli pred Poljud: HNS otvara veliku zonu za navijače, evo što ih sve čeka

Split će uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Španjolske ponovno biti u znaku Vatrenih. Hrvatski nogometni savez najavio je otvaranje Vatrene zone ispred stadiona Poljud, koja će biti mjesto okupljanja navijača prije utakmice 4. kola skupine A3 UEFA Lige nacija. Program počinje danas, 6. listopada, od 16 sati na prostoru kod Galeba, a posjetitelje očekuju glazba, zabava i brojni sadržaji za sve uzraste, javlja HNS.

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Igre, nagrade, hrana i piće

Kako navode iz HNS-a, u Vatrenoj zoni bit će organizirane različite igre, a navijači će imati priliku osvojiti vrijedne nagrade. Bit će dostupna i ponuda hrane i pića, dok će poznate pjesme dodatno zagrijavati atmosferu uoči utakmice. Kako se bude približavao početak susreta Hrvatske i Španjolske, očekuje se da će se navijačka atmosfera postupno preseliti iz zone na tribine Poljuda.

Navijači mogu personalizirati dresove

U Vatrenoj zoni bit će dostupna i službena kolekcija Hrvatskog nogometnog saveza, uključujući aktualne dresove hrvatske reprezentacije te različitu odjeću i dodatke inspirirane Vatrenima.Posebno će zanimljiva biti mogućnost personalizacije kupljenih dresova – navijači će na njih moći staviti prezime i broj svog omiljenog reprezentativca.

Vatrena zona tako će biti uvod u veliku nogometnu večer u Splitu, a program ispred Poljuda počinje već od 16 sati.