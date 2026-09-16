VATRE KOJE BRAČ NE ZABORAVLJA Gorjeli su samostani, sela i tisuće hektara, a onda je stigao najveći požar u povijesti otoka

Više je požara obilježilo povijest Brača. Od starine su poznati požari manjih razmjera i usmjereni na pojedine strateške točke.

Požari i razaranja u dalekoj povijesti Brača

Tako su, prema zapisu bračkog kroničara Vicka Prodića iz 17. stoljeća, 841. godine Neretljani tijekom noćnog napada zapalili samostan sv. Marije u Postirima.

Danas nije potpuno sigurno gdje se taj samostan u Postirima točno nalazio. Sumnja se da je crkva sv. Nikole nekad nosila naslov sv. Marije i da je bila samostanska crkva benediktinskog samostana sv. Marije. Poznato je da je samostan imao jako vrijedan i impozantan mozaik. Samostan je nakon toga napušten. Godine 1145. povaljski benediktinski samostan doživio je razaranje. Hrvatska enciklopedija navodi Neretljane kao napadače, dok pojedini brački izvori navode Omišane ili Neretljane. Tada je samostan spaljen. Samostan je kasnije toliko puta napadan da su ga sredinom 14. stoljeća benediktinci odlučili napustiti. Možda najsudbonosniji požar koji je obilježio daleku povijest Brača i pobrisao dio njegove povijesti dogodio se u srpnju 1277. godine, kada su omiški gusari prodrli do Nerežišća, tadašnjeg upravnog središta otoka. Spaljene su zgrade bračke uprave, a s njima i arhiv otoka. Time je izgubljen velik dio najstarije pisane dokumentacije o Braču.

Stradanja bračkih sela u ratnoj 1942. godini

U novijoj povijesti posebno se pamte oni požari iz ratne 1942. godine, kada su Talijani iz odmazde zbog partizanskog otpora palili bračka sela. Posebno se pamte Selca, ali osim Selaca zapaljeni su i Novo Selo, Gornji Humac, Pražnica, Pučišća, Dračevica i Bol.

Godina 2003. bila je godina velikih požara na Braču. U Milni, u uvali Pasike, požar je počeo 14. srpnja u 00:05 sati, a lokaliziran je istoga dana u 6:20 sati. U određenom razdoblju najviše su bila angažirana 82 gasitelja sa 16 vozila, a izgorjelo je 50 hektara borove šume i maslinika.

Drugi, daleko veći požar dogodio se samo petnaestak dana kasnije. Požar na području Mirca – Dračevica – Nerežišće nastao je 30. srpnja u 10:15 sati, a lokaliziran je tek 5. kolovoza. U određenom razdoblju najviše su bila angažirana 282 gasitelja s 47 vozila. Izgorjelo je 2.000 hektara niskog raslinja i borove šume. Jedan od najvećih požara u novijoj povijesti otoka izbio je u području Pustinje Blaca u srpnju 2011. godine i brzo se proširio.

U početku je procijenjeno oko 2.300 hektara, a tijekom razvoja požara zahvaćeno je oko 4.000 hektara borove šume, trave i niskog raslinja. Vatra je krenula prema Nerežišćima, a ugrožena su bila i područja Milne, Bobovišća na Moru i Ložišća. U gašenju su sudjelovala 174 vatrogasca s 44 vozila iz 20 postrojbi, kanaderi, airtractori, helikopteri i vatrogasna plovila.

Najveći dokumentirani požar na otoku

Najveći dokumentirani požar u povijesti Brača, dok ovo pišem, još se uvijek sanira. Požar je izbio 10. rujna u 22:13 na području Ložišća, vjerojatno udarom groma, a zahvatio je travu, nisko raslinje, makiju i šumu.

Na vrhuncu angažmana 13. rujna bilo je 236 vatrogasaca i 68 vozila. Požar je zahvatio više od 5.000 hektara i u dužini većoj od 50 kilometara. Najdramatičnija situacija bila je u noći s 12. na 13. rujna, kada se vatra približila Milni, posebno području Duboke i Osibove. Požar je ugrožavao objekte resorta Gava, a u 23:25 počelo je preventivno izmještanje stanovništva i gostiju morskim putem. U akciji su sudjelovali MUP, Hrvatska ratna mornarica, Lučka kapetanija i privatna plovila. Ukupno je, prema medijskim izvještajima, evakuirano oko 700 ljudi.

Milna je obranjena. Možda je bilo i drugih bitnih ili velikih požara u povijesti Brača, ali nisu dokumentirani. Manjih je sigurno bilo, ali nema potrebe sve ih navoditi.

Zahvala vatrogascima

Samo želim izraziti veliku zahvalnost svim vatrogascima što su u našim najtežim trenucima odradili junački posao i spriječili buktinju da uđe prve noći požara u Ložišća i Bobovišća, a treće i najdramatičnije noći u Milnu.

Mislim da će se svi Bračani složiti da ti ljudi zaslužuju naš duboki naklon.

Hvala vam, vi dobri ljudi!