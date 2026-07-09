Vatra progutala automobil u Kninu, vatra se proširila na drugo vozilo

Danas, 9. srpnja oko 3,30 sati, u Kninu došlo je do požara na osobnom automobilu, koji se potom proširio na susjedno parkirano vozilo.

Na mjesto događaja žurno su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Knin, koji su lokalizirali i u potpunosti ugasili požar u 4,11 sata. Jedno vozilo je u potpunosti izgorjelo, dok je na drugom nastupila materijalna šteta.

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U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

​Na mjestu događaja policijski službenici u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara provode očevid radi utvrđivanja uzroka i okolnosti izbijanja požara.