Vatra počela 'gutati' kuću u Dalmaciji: Vatrogasci dojurili na teren, vlasnica se nagutala dima

U šibenskoj četvrti Njivice izbio je požar u stambenom objektu. Na teren su izišli vatrogasci, a zbog intervencije je dio kvarta ostao bez električne energije.

Požar je stavljen pod kontrolu, dok su vatrogasci na terenu obavljali gašenje i osiguravanje objekta. Za sada nisu poznati svi detalji o uzroku požara ni eventualnoj šteti.

Kako je kazala glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske, u požaru nema ozlijeđenih osoba.

– Vlasnica se u trenutku izbijanja požara nalazila izvan objekta, a nakon što je primijetila da gori, ušla je provjeriti što se događa. Pritom se nagutala dima, no nije ozlijeđena niti joj je bila potrebna liječnička pomoć – rekla je Sanja Baljkas, glasnogovornica PU šibensko-kninske za Šibenik in.