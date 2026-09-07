Vatra ne jenjava: Vrlo teško stanje na požarištu u BiH

Stanje na požarištu između Tomislavgrada i Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini vrlo je teško. Zahvaćeno je 14.000 hektara, požar se proteže na više od 20 kilometara. Jutros su kanaderi iz Hrvatske pomogli u gašenju požara iz zraka.

Neki dijelovi požarišta su pod kontrolom, ali je situacija kritična prema Vran planini, gdje postoji opasnost da vatra prijeđe u šume.

- Danas u jednom trenutku prema Vran planini požarna linija je bila preko 15 km, dolje prema selima od Lipe, Mandina Sela. To je zatvoreno u granicama puteva, lokaliziran je. Trenutno gase kanaderi prema području Rame, tako da se nadam da ćemo do sutra požar uspjeti ugasiti, izjavio je Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad, prenosi HRT.

Veliki požar buknuo je još u petak u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se vatrena stihija proširila prema Tomislavgradu i Prozor-Rami. Brojna žarišta požara bila su u subotu i nedjelju vidljiva i satelitima iz svemira.

Vlada Republike Hrvatske u nedjelju je u pomoć gasiteljima uputila dva kanadera s posadama koji su pomogli u obuzdavanju požara.