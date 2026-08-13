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„VATRA NAS JE OKRUŽILA“: Bježali s djecom dok je sve oko njih gorjelo

Dramatični trenuci netom nakon izbijanja požara
pozar lokva rogoznica 3

Dramatično svjedočanstvo s područja Lokve Rogoznice objavljeno je na Facebook stranici Imocki crnjaci, a opisuje koliko se brzo požar proširio.

„Bježali brat, sestra i ja s hrpom dice iz ‘Morske vile’, gdje je i počeo požar. Pet minuta je trebalo da sve plane“, navodi se u objavi.

Autor objave opisuje trenutke u kojima se vatra nevjerojatnom brzinom širila i okruživala ljude koji su se u tom trenutku nalazili na području zahvaćenom požarom.

„Okružilo nas dok je došlo piće koje smo naručili“, stoji u dramatičnom svjedočanstvu.

Objava dodatno pokazuje koliko je situacija na terenu ozbiljna te koliko se požar, potpomognut jakim vjetrom, brzo širi.

Na požaru u Lokvi Rogoznici trenutno je 76 vatrogasaca s 21 vozilom, stiže pomoć iz tri susjedne županije

Pogledajte s čim se bore naši vatrogasci. Vjetar im stvara probleme

Na području Lokve Rogoznice i dalje su brojne vatrogasne snage koje se bore s vatrom, dok su zbog požara poduzete i mjere evakuacije. Grad Omiš odredio je Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak kao mjesto za prihvat evakuiranih građana i turista.

 

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