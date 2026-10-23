Vatra, metal i oživljena povijest u Muću: Udruga Pokret Zagore otvara vrata čarobne radionice antičkog lijevanja

U sklopu velikog EU projekta „Dodir prošlosti: inkluzija u muzeju“, Udruga Pokret Zagore u Muću priprema jedinstvenu obrtničku radionicu – spoj tradicionalnog lijevanja metala, recikliranja i dječje kreativnosti. Nakon što su prošlog mjeseca uspješno probili led s prvim radionicama na temu „Antičke igre i škola“, udruga nastavlja s bogatim programom i donosi novu, iznimno atraktivnu aktivnost za lokalnu zajednicu. Ovim kontinuitetom Udruga Pokret Zagore ponovno potvrđuje svoju snažnu ulogu na terenu i uspješno nastavlja s provedbom hvalevrijednih EU projekata koji donose vrhunski kulturni i edukativni sadržaj u srce Dalmatinske zagore.

Udruga je za ovu prigodu angažirala majstore iz tradicijskog obrta Metal Art Antić, prepoznatljivog po očuvanju starih tehnika. Pod njihovim stručnim vodstvom, koristeći staru metodu taljenja, sudionici će vlastitim rukama oblikovati metal i stvarati replike povijesnih predmeta koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Splitu.

Drevni zanat kroz zabavu za najmlađe

Ova radionica nudi potpuno praktično, opipljivo iskustvo oblikovano kroz igru i stvaralaštvo:

Donesi svoju limenku: Kako bi radionica bila još zabavnija, djeca koja sudjeluju trebaju donijeti stare, očišćene aluminijske limenke koje će se pred njihovim očima rastaliti i pretvoriti u unikatne antičke suvenire.

Kako bi radionica bila još zabavnija, koje će se pred njihovim očima rastaliti i pretvoriti u unikatne antičke suvenire. Kalupi i taljenje: Iskusni majstori otkrit će tajne zanata i pokazati kako se izrađuju kalupi u pijesku, gipsu ili glini prema modelima antičkog nakita i starog novca.

Iskusni majstori otkrit će tajne zanata i pokazati kako se izrađuju kalupi u pijesku, gipsu ili glini prema modelima antičkog nakita i starog novca. Lijevanje i poliranje: Mališani će doživjeti magiju pretvaranja užarenog, tekućeg metala u čvrsti predmet te sami očistiti i polirati svoj rad koji nose doma.

Kako sudjelovati?

Radionice će se održavati od 26. do 30. listopada u Muću, a sudjelovanje je potpuno besplatno za sve polaznike. Sav potreban materijal, alati i vrhunska zaštitna oprema osigurani su u sklopu projekta.

Broj mjesta oko talioničkih peći je ograničen zbog visokih sigurnosnih i prostornih standarda, stoga osigurajte mjesto za svoje dijete na vrijeme (i ne zaboravite ponijeti limenke)!

Za informacije o točnoj lokaciji održavanja u Muću, satnici i prijavama pratite službene stranice Udruge Pokret Zagore te kanale Arheološkog muzeja u Splitu.