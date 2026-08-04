Vatikan završio istragu o slučaju zlostavljanja maloljetnog sjemeništarca u Hrvatskoj: Čeka se odluka HBK-a

Došlo je do obrata u priči o seksualnom zlostavljanju maloljetnog sjemeništarca iz Međubiskupijskog sjemeništa od strane jednog hrvatskog svećenika. Kako neslužbeno doznaje DNEVNIK.hr, Vatikan je od 2024. do 2025. proveo istragu, a njezini rezultati, kao i upute o daljnjem postupanju poslane su Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) u travnju ove godine.

Kako doznaje Dnevnik.hr, vatikanski Dikasterij za nauk vjere, uz opsežnu dokumentaciju s nalazom istrage koju je poslao, u uputi je jasno naznačio da se treba donijeti kaznenu odluku upravnim postupkom, što ne znači samo da se kazna treba izreći u kratkom roku, nego i da iz dokaza prikupljenih u istrazi proizlazi nesumnjiva krivnja osumnjičenog svećenika.

Podsjetimo, riječ je o slučaju višegodišnjeg seksualnog zlostavljanja jednog polaznika sjemeništa na zagrebačkoj Šalati, koje je počelo ranih 2000-ih dok je žrtva bila maloljetna, a nastavilo se i tijekom studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, o kojem je DNEVNIK.hr prvi pisao. Žrtva je kao svog zlostavljača imenovala visokorangiranog svećenika u Požeškoj biskupiji.

Odluka nije donesena više od tri mjeseca

Nakon dugo godina i višekratnog upozoravanja tadašnjeg nadbiskupa Beča, kardinala Christopha Schönborna, kojem se žrtva povjerila i ispričala mu sve o zlostavljanju, slučaj je, što se tiče crkvenih vlasti, pri kraju, no čini se da Kaptol odugovlači s konačnom odlukom koju je obavezan donijeti po uputi iz Vatikana.

Prema informacijama Dnevnik.hr, predsjednik HBK i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša povjerio je slučaj iskusnom svećeniku don Marinu Baturu, ali nije jasno zašto do danas, više od tri mjeseca nakon što je zaprimljena, nije provedena uputa Dikasterija i donesena odluka, unatoč jasnom stavu Vatikana o krivnji osumnjičenog zlostavljača.

Navode da su poslali upit HBK-u, no odgovor nisu dobili. Batur je, inače, pročelnik Nacionalnog ureda HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba te sudac Nadbiskupijskog suda 1. stupnja u Zadru, a smatra se jednim od vodećih stručnjaka za kanonsko pravo u Hrvatskoj.

Radi objašnjenja, u crkvenoj proceduri postoje dvije vrste kaznenog postupka, upravni i sudski. Potonji se koristi kad činjenice nisu dovoljno jasne ili su sporne, a dokazi proturječni te kada je za utvrđivanje istine potrebno provesti opsežniju istragu i procijeniti vjerodostojnost svjedoka. Zato taj postupak, u pravilu, traje duže.

S druge strane, upravni postupak, kakav je naložio Vatikan, provodi se kada je prikupljeno dovoljno dokaza te kada su oni jasni i neoborivi, odnosno kada je krivnja osumnjičenog izvjesna. Upravo zbog takvih dokaza, upravni se postupak provodi u kraćem roku.

Zašto svećenik nije suspendiran prije?

Nove informacije koje je doznao DNEVNIK.hr otvaraju mnoga pitanja. Naime, ako je Vatikan započeo istragu 2024., o čemu je HBK imao informaciju, pitanje je zašto osumnjičeni zlostavljač već tada nije bio suspendiran, među ostalim i kako bi ga se udaljilo od drugih potencijalnih žrtava.

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