VATIKAN OBJAVIO NOVE INFORMACIJE O PAPINU ZDRAVLJU Nakon operacije oglasili se liječnici, poznato je što slijedi

Iz Vatikana su stigle nove vijesti o zdravstvenom stanju pape Lava XIV., koji se oporavlja nakon operativnog zahvata obavljenog 13. listopada. Prema najnovijem liječničkom izvješću, njegov oporavak napreduje, a zdravstveno stanje postupno se poboljšava.
Tiskovni ured Svete Stolice u petak poslijepodne objavio je priopćenje liječničkog tima koji prati Papin oporavak u rimskoj bolnici Gemelli.
Liječnici potvrdili poboljšanje zdravstvenog stanja
Doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora izvijestili su da je Papa tijekom jutra obavio dodatne medicinske pretrage, uključujući analizu krvi i rendgensko snimanje prsnog koša.
Nalazi su, prema njihovim riječima, potvrdili nastavak poboljšanja njegova općeg zdravstvenog stanja.
Papa i dalje provodi vježbe respiratorne fizioterapije, koje su dio njegova postoperativnog oporavka.
Posebno je ohrabrujuća informacija da se već može samostalno brinuti o svakodnevnim potrebama.
„Njegov postoperativni oporavak omogućuje mu da potpuno samostalno obavlja uobičajene svakodnevne aktivnosti”, navodi se u liječničkom izvješću.
Papa predvodio misu u bolničkoj kapelici
Unatoč hospitalizaciji, Lav XIV. nastavlja s dijelom svojih vjerskih aktivnosti.
Glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni potvrdio je da je Papa predvodio misno slavlje i podijelio pričest u posebno uređenoj kapelici unutar bolnice Gemelli.
Time je nastavio obavljati dio svojih duhovnih dužnosti, iako se još uvijek nalazi pod liječničkim nadzorom.
Hoće li Papa moći otputovati u Južnu Ameriku?
Nakon operacije pojavila su se pitanja o tome hoće li zdravstveno stanje Papi dopustiti ostvarenje ranije najavljenih međunarodnih putovanja.
Posebnu pozornost izaziva planirani posjet Urugvaju, Argentini i Peruu, predviđen od 6. do 17. studenoga.
Iako konačna odluka o putovanju ovisi o daljnjem oporavku, Vatikan zasad nastavlja s organizacijskim pripremama.
U petak je objavljen popis novinara kojima su odobrene akreditacije za putovanje Papinim zrakoplovom, što upućuje na to da se posjet i dalje priprema prema planu.
Ipak, Sveta Stolica može izmijeniti raspored ako to bude zahtijevalo Papino zdravstveno stanje.
Moguće obraćanje vjernicima iz bolnice
Vatikanski dužnosnici razmatraju i mogućnost da Papa u nedjelju predvodi tradicionalnu podnevnu molitvu Anđeo Gospodnji iz bolnice.
Prema pisanju AP Newsa, djelatnici vatikanskih medija viđeni su u bolnici Gemelli tijekom postavljanja tehničke opreme koja bi mogla poslužiti za prijenos uživo.
Takva obraćanja nisu neuobičajena tijekom papinskih hospitalizacija, a omogućuju vjernicima da čuju poruku poglavara Katoličke crkve i tijekom njegova liječenja.
Vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, potvrdio je da postoji mogućnost nedjeljnog obraćanja, no naglasio je da će sve ovisiti o liječničkoj procjeni.
Kardinal Parolin: „Ne možemo ništa predviđati”
Parolin je priznao da je i dalje zabrinut za Papino zdravlje, osobito zato što ga je vijest o potrebi za operacijom iznenadila.
U četvrtak je poručio kako je prerano donositi zaključke o tome kada će se Papa vratiti svim svojim obvezama.
„Ne možemo ništa predviđati”, rekao je kardinal.
Objasnio je da će povratak redovitim aktivnostima ovisiti o okolnostima oporavka i preporukama liječnika te da će Papa, bude li potrebno, tome prilagoditi način obavljanja svojih dužnosti.
Dok se čeka odluka o mogućem nedjeljnom obraćanju i predstojećem putovanju, najnovije liječničko izvješće donosi ohrabrujuće vijesti: oporavak pape Lava XIV. zasad napreduje, a njegovo zdravstveno stanje nastavlja se poboljšavati.