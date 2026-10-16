VATIKAN OBJAVIO NOVE INFORMACIJE O PAPINU ZDRAVLJU Nakon operacije oglasili se liječnici, poznato je što slijedi

Iz Vatikana su stigle nove vijesti o zdravstvenom stanju pape Lava XIV., koji se oporavlja nakon operativnog zahvata obavljenog 13. listopada. Prema najnovijem liječničkom izvješću, njegov oporavak napreduje, a zdravstveno stanje postupno se poboljšava.

Tiskovni ured Svete Stolice u petak poslijepodne objavio je priopćenje liječničkog tima koji prati Papin oporavak u rimskoj bolnici Gemelli.

Liječnici potvrdili poboljšanje zdravstvenog stanja

Doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora izvijestili su da je Papa tijekom jutra obavio dodatne medicinske pretrage, uključujući analizu krvi i rendgensko snimanje prsnog koša.

Nalazi su, prema njihovim riječima, potvrdili nastavak poboljšanja njegova općeg zdravstvenog stanja.

Papa i dalje provodi vježbe respiratorne fizioterapije, koje su dio njegova postoperativnog oporavka.

Posebno je ohrabrujuća informacija da se već može samostalno brinuti o svakodnevnim potrebama.

„Njegov postoperativni oporavak omogućuje mu da potpuno samostalno obavlja uobičajene svakodnevne aktivnosti”, navodi se u liječničkom izvješću.

Papa predvodio misu u bolničkoj kapelici

Unatoč hospitalizaciji, Lav XIV. nastavlja s dijelom svojih vjerskih aktivnosti.

Glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni potvrdio je da je Papa predvodio misno slavlje i podijelio pričest u posebno uređenoj kapelici unutar bolnice Gemelli.

Time je nastavio obavljati dio svojih duhovnih dužnosti, iako se još uvijek nalazi pod liječničkim nadzorom.

Hoće li Papa moći otputovati u Južnu Ameriku?

Nakon operacije pojavila su se pitanja o tome hoće li zdravstveno stanje Papi dopustiti ostvarenje ranije najavljenih međunarodnih putovanja.

Posebnu pozornost izaziva planirani posjet Urugvaju, Argentini i Peruu, predviđen od 6. do 17. studenoga.

Iako konačna odluka o putovanju ovisi o daljnjem oporavku, Vatikan zasad nastavlja s organizacijskim pripremama.

U petak je objavljen popis novinara kojima su odobrene akreditacije za putovanje Papinim zrakoplovom, što upućuje na to da se posjet i dalje priprema prema planu.

Ipak, Sveta Stolica može izmijeniti raspored ako to bude zahtijevalo Papino zdravstveno stanje.

Moguće obraćanje vjernicima iz bolnice

Vatikanski dužnosnici razmatraju i mogućnost da Papa u nedjelju predvodi tradicionalnu podnevnu molitvu Anđeo Gospodnji iz bolnice.

Prema pisanju AP Newsa, djelatnici vatikanskih medija viđeni su u bolnici Gemelli tijekom postavljanja tehničke opreme koja bi mogla poslužiti za prijenos uživo.

Takva obraćanja nisu neuobičajena tijekom papinskih hospitalizacija, a omogućuju vjernicima da čuju poruku poglavara Katoličke crkve i tijekom njegova liječenja.

Vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, potvrdio je da postoji mogućnost nedjeljnog obraćanja, no naglasio je da će sve ovisiti o liječničkoj procjeni.

Kardinal Parolin: „Ne možemo ništa predviđati”

Parolin je priznao da je i dalje zabrinut za Papino zdravlje, osobito zato što ga je vijest o potrebi za operacijom iznenadila.

U četvrtak je poručio kako je prerano donositi zaključke o tome kada će se Papa vratiti svim svojim obvezama.

„Ne možemo ništa predviđati”, rekao je kardinal.

Objasnio je da će povratak redovitim aktivnostima ovisiti o okolnostima oporavka i preporukama liječnika te da će Papa, bude li potrebno, tome prilagoditi način obavljanja svojih dužnosti.

Dok se čeka odluka o mogućem nedjeljnom obraćanju i predstojećem putovanju, najnovije liječničko izvješće donosi ohrabrujuće vijesti: oporavak pape Lava XIV. zasad napreduje, a njegovo zdravstveno stanje nastavlja se poboljšavati.