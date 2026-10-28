Vaši osobni podaci mogu završiti u rukama kriminalaca, a da ništa niste pogriješili: Stručnjak otkriva kako

U sklopu novinarskog projekta Dalmacije Danas "Mračne stran(ic)e interneta – koje tajne krije dark web?", kroz koji istražujemo skrivene dijelove interneta, trgovinu osobnim podacima, kibernetički kriminal i opasnosti koje prijete građanima u digitalnom svijetu, razgovarali smo s dr. sc. Zlatanom Morićem, pročelnikom Sveučilišnog odjela za kibernetičku sigurnost Sveučilišta Algebra Bernays.

Riječ je o projektu koji kroz sedam članaka i razgovore sa stručnjacima nastoji približiti javnosti stvarne rizike digitalnog okruženja, razjasniti brojne zablude o dark webu te upozoriti na važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka. U razgovoru za Dalmaciju Danas Morić govori o trgovini ukradenim podacima, sigurnosti hrvatskih institucija, kibernetičkim napadima, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj pismenosti građana, ali i o tome koliko smo zapravo ranjivi čak i kada mislimo da se odgovorno koristimo internetom.

Može li prosječan građanin Hrvatske, koji nikada nije pristupio dark webu, ipak postati žrtva kriminalnih aktivnosti koje se ondje odvijaju?

- Može, i to je zapravo najčešći scenarij. Većina žrtava nikada nije otvorila Tor preglednik. Dark web nije mjesto gdje se zločin događa građaninu, nego tržnica na kojoj se trguje onim što mu je već ukradeno: lozinkama, podacima o karticama, preslikama dokumenata, cijelim bazama podataka i, jednako tako, alatima koji mogu iskoristiti ranjivosti sustava te, u posljednje vrijeme, i uslugama "hakiranja". Lanac je obično ovakav: podaci procure iz neke legitimne usluge (web-trgovine, neke kompanije ili javne ustanove) ili ih s osobnog računala ukrade zlonamjerni program (infostealer) koji tiho prikuplja spremljene lozinke i kolačiće iz preglednika. Dobar primjer je Genesis Market, koji su 2023. ugasili FBI, Europol i policije više od deset država. Ondje se nisu prodavale samo lozinke, nego cijeli "digitalni otisci" zaraženih računala – kolačići i podaci o pregledniku – s kojima je kupac mogao ući u tuđi bankovni račun ili e-poštu kao da je sam vlasnik, bez lozinke. Ti se podaci zatim vraćaju na "svijetli" internet kao phishing poruke, lažni pozivi iz "banke" ili preuzimanje korisničkih računa. Phishing je i u Hrvatskoj najčešći incident: Nacionalni CERT u prvih je devet mjeseci ove godine zabilježio 1.203 incidenta, od čega se 36 posto odnosi na phishing. Dakle, skrivena tržišta nisu paralelni svijet. Ona su burza podataka koje svakodnevno ostavljamo u legalnim sustavima. Građanin ne mora ništa pogriješiti da bi njegovi podaci završili tamo – dovoljno je da je korisnik usluge koja ih nije dovoljno dobro zaštitila.

Što slučajevi mogućeg curenja podataka učenika i nastavnika otkrivaju o sigurnosti velikih baza osobnih podataka i kakve posljedice mogu imati za građane?

- Ne prejudicirajući ishod provjera, javno je poznato sljedeće: na jednom je internetskom forumu objavljena datoteka koja bi, prema medijskim navodima, trebala sadržavati podatke više od 560.000 učenika i nastavnika. CARNET je potvrdio da je pokrenuo tehničku i forenzičku analizu te naveo da objavljeni podaci uključuju ime i prezime, adresu e-pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je nadzor po službenoj dužnosti i istaknula da u tom trenutku nije zaprimila izvješće o povredi od voditelja obrade. Takvi slučajevi otvaraju tri pitanja.

Prvo, koncentracija podataka. Obrazovni sustavi sadrže podatke o stotinama tisuća ljudi, od kojih su mnogi maloljetni. Što je baza veća i centraliziranija, to je vrjednija meta i to je veća šteta kad se kompromitira.

Drugo, slabost najčešće nije u samoj bazi, nego oko nje: preširoka prava pristupa, ukradeni korisnički računi, izostanak višefaktorske autentifikacije, zastarjela sučelja, vanjski izvođači s pristupom produkcijskim podacima. Napadač rijetko probija zid – češće ulazi kroz vrata koja je netko ostavio otvorena.

Treće, posljedice za djecu su dugoročne. Ime, škola i e-adresa možda ne zvuče opasno, ali upravo su to sastojci uvjerljive phishing poruke: "Poštovani roditelju, Vaše dijete u školi X…". Zato je AZOP posebno upozorio roditelje da razgovaraju s djecom o sumnjivim porukama. Kad se takvi podaci kasnije spoje s podacima iz drugih curenja, dobiva se mnogo potpuniji profil – a dijete će te podatke "nositi" i kao odrasla osoba.

Koliko su kriminalcima vrijedni podaci poput OIB-a, adrese stanovanja, telefonskog broja, preslike osobne iskaznice ili pristupnih podataka? Što se događa kada se informacije povežu?

- Pojedinačno vrijede vrlo malo. Analize tržišta pokazuju da se osnovni osobni podaci prodaju za nekoliko centi po zapisu jer ih ima na milijune. Prava vrijednost nastaje povezivanjem. Kriminalci iz različitih curenja slažu potpun paket o jednoj osobi: ime, OIB, datum rođenja, adresu, broj mobitela, e-poštu, staru lozinku, ponekad i presliku osobne iskaznice ili selfie s dokumentom. S takvim paketom moguće je:

otvoriti račune, sklopiti ugovore ili podići kredit na tuđe ime,

proći online provjeru identiteta, primjerice kod kriptomjenjačnica,

izvesti vrlo uvjerljiv phishing ili lažni poziv "iz banke" ili "iz policije", u kojem pozivatelj zna sve o Vama.

Najopasniji su pristupni podaci i preslike dokumenata. Lozinka se može promijeniti, ali OIB, datum rođenja i lice ne mogu. Zato je procurjela preslika osobne iskaznice mnogo ozbiljniji problem nego što ljudi misle kad je olako šalju e-poštom ili WhatsAppom.

Koliko je nakon kibernetičkog napada teško utvrditi tko je odgovoran, koji su podaci kompromitirani i gdje su završili? Može li se pouzdano dokazati da se informacije prodaju na dark webu?

- To su tri različita pitanja i svako je drugačije teško.

Što je kompromitirano – to se najčešće može utvrditi, ali samo ako organizacija ima kvalitetne zapise (logove). Forenzičar rekonstruira vremensku crtu: kako je napadač ušao, kako se kretao kroz mrežu, čemu je pristupao, koliko je podataka preuzeo. U praksi je čest problem to što logovi ne postoje, čuvaju se prekratko ili ih je napadač izbrisao. Tada se opseg curenja može samo procijeniti, a ne dokazati.

Tko je odgovoran – atribucija je najteži dio. Često se može utvrditi koja skupina stoji iza napada: KBC Zagreb je, primjerice, nakon napada u lipnju 2024. objavljen na stranici ransomware skupine LockBit. No od imena skupine do konkretne osobe dug je put i ovisi o međunarodnoj policijskoj suradnji. Za napad na britanskog laboratorijskog dobavljača Synnovis iz 2024. osumnjičenik je uhićen tek ove godine, više od dvije godine kasnije. Krajem rujna Europol je preuzeo stranicu skupine KillSec, a kao njezin vođa osumnjičen je – tinejdžer. Iza "zastrašujućih" imena skupina ponekad stoje sasvim neočekivani ljudi.

Gdje su podaci završili – tu je moguće relativno puno. Istraživači nadziru forume, ransomware leak stranice i Telegram kanale. Ako se pojavi uzorak, može se usporediti s izvornom bazom i s velikom sigurnošću potvrditi podrijetlo. No treba biti oprezan: kriminalci često lažu – preuveličavaju opseg, prepakiravaju stara curenja kao nova ili prodaju nepostojeće baze. Zato se tvrdnja da se podaci "prodaju na dark webu" mora provjeriti usporedbom stvarnih zapisa, a ne samo na temelju oglasa.

Kako bi država, škole, bolnice i druge javne ustanove trebale postupati kada otkriju curenje osobnih podataka? Imaju li građani pravo odmah saznati što se dogodilo?

- Pravni okvir je jasan. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), voditelj obrade mora povredu prijaviti AZOP-u bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata od saznanja (čl. 33.). Ako povreda vjerojatno uzrokuje visok rizik za ljude, mora obavijestiti i same pogođene osobe (čl. 34.). Uz to, subjekti obuhvaćeni Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kojim je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena direktiva NIS2, imaju obvezu prijave značajnih incidenata nadležnim tijelima. Ali zakon je minimum. Indikativno je da je AZOP u slučaju podataka učenika javno naveo kako izvješće o povredi nije zaprimio, nego je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti. S druge strane, i u Hrvatskoj postoje primjeri drugačijeg pristupa: SDP je nakon ovomjesečnog upada u stranački sustav proveo neovisnu istragu, podnio kaznenu prijavu, obavijestio AZOP i javno objavio detalje incidenta.

Dobra praksa izgleda ovako:

Brzo zadržati incident i sačuvati dokaze – ne "čistiti" sustave prije forenzike.

Iskreno komunicirati: što se zna, što se još ne zna i kada će biti nova informacija. Šutnja i umanjivanje uvijek se vrate kao gubitak povjerenja.

Dati građanima konkretne upute: koje lozinke promijeniti, na kakve prijevare paziti, koga kontaktirati.

Javno objaviti zaključke nakon istrage – što je bio uzrok i što je promijenjeno.

Javne ustanove imaju posebnu odgovornost jer građanin ne bira hoće li im dati podatke – to je zakonska obveza. Zato je i njihova obveza transparentnosti veća nego kod privatne tvrtke.

Koliko su naši javni sustavi danas sigurni i gdje vidite njihove najveće slabosti? Posvećuje li se dovoljno pozornosti prevenciji?

- Popis incidenata posljednjih godina dovoljno govori: ransomware napad na KBC Zagreb u lipnju 2024., zbog kojeg je bolnički sustav danima radio ograničeno; napad na Zračnu luku Split u srpnju 2024.; zlonamjerne poruke u ime HZZO-a iste godine; napad na aplikaciju HZMO Live u kolovozu ove godine; i početkom listopada napad na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kad su zaposlenici dobili nalog da odmah ugase računala. Nacionalni CERT ove godine bilježi broj incidenata gotovo jednak lanjskom – dakle, ne smanjuje se. Prema Javnom izvješću SOA-e, u okviru koje djeluje Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR), Hrvatska je prošle godine bila meta 38 državno sponzoriranih kibernetičkih napada, od kojih je oko dvije trećine pripisano Rusiji. Ove je godine NCSC-HR već zabilježio 48 velikih kibernetičkih napada, više nego tijekom cijele prošle godine.

Najveće slabosti vidim u četiri područja:

Zastarjela infrastruktura – sustavi koji rade desetljećima, nepodržani operativni sustavi, aplikacije koje "nitko ne smije dirati".

Nedostatak stručnjaka – javni sektor teško zadržava sigurnosne stručnjake uz plaće koje nisu konkurentne privatnom sektoru.

Fragmentacija – stotine ustanova s vlastitim IT-jem, različitom razinom zrelosti i bez zajedničkog nadzora.

Ovisnost o vanjskim izvođačima bez jasnih sigurnosnih zahtjeva u ugovorima i bez nadzora nad njihovim pristupom.

Na pitanje o prevenciji: i dalje uglavnom reagiramo. Sigurnost se često financira tek nakon incidenta, kao jednokratni projekt, a ne kao kontinuirani proces. Prevencija je nevidljiva – kad funkcionira, ništa se ne dogodi – pa ju je teško obraniti u proračunu. Ipak, pomak postoji: novim Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kojim je prenesena europska direktiva NIS2, gotovo 1000 ključnih i važnih subjekata u Hrvatskoj sada ima zakonsku obvezu analizirati rizike, podići razinu kibernetičke sigurnosti i prijavljivati incidente.

Ključni problem su ljudi, a ne samo tehnologija. Zato smo na Sveučilištu Algebra Bernays prije tri godine pokrenuli studij kibernetičke sigurnosti, a danas sudjelujemo i u europskom projektu IQ Defence, financiranom iz programa Digitalna Europa. Jedan od njegovih ciljeva je upravo podizanje razine kibernetičke sigurnosti – kroz edukaciju stručnjaka i uprava te pomoć organizacijama u provedbi novih europskih propisa, poput NIS2 i Akta o kibernetičkoj otpornosti.

Mogu li kibernetički napadi ugroziti svakodnevno funkcioniranje bolnica, škola, javnih službi ili komunalne infrastrukture? Koliko je takav scenarij realan?

- To nije hipotetski scenarij – to se već događa. Bolnice: napad na Synnovis, laboratorijskog dobavljača londonskih bolnica, u lipnju 2024. poremetio je transfuzije i krvne pretrage, odgođeno je više tisuća pregleda i operacija, a napad je kasnije povezan i sa smrću jednog pacijenta. Kod nas je KBC Zagreb iste godine danima radio otežano. Komunalna infrastruktura: u travnju 2025. napadači su u Norveškoj preuzeli upravljački sustav male brane i otvorili ventil, koji je ostao otvoren oko četiri sata. Štete nije bilo, ali norveške službe napad pripisuju proruskim hakerima. Svakodnevica: prije dva tjedna hakeri su u oko 300 francuskih trgovina tijekom noći prebacili hladnjake i zamrzivače u način odmrzavanja, pa je hrana završila u otpadu. Problem je što se nekad odvojeni sustavi spajaju. Industrijski sustavi (OT) – crpne stanice, grijanje, medicinska oprema, rashladni uređaji – sve su češće spojeni na internet radi daljinskog nadzora i održavanja. Projektirani su za pouzdanost i dug vijek trajanja, a ne za sigurnost; nerijetko rade na softveru starom 15 i više godina i ne mogu se jednostavno ažurirati.

Za najgori scenarij – fizičku štetu ili dugotrajan prekid opskrbe – napadaču trebaju znanje i resursi kakve obično imaju državno sponzorirane skupine. Ali za ozbiljan poremećaj, poput nedostupnosti bolničkog sustava nekoliko dana, dovoljan je i "običan" kriminalni ransomware. To je realna i trenutna prijetnja, a ne priča iz budućnosti.

Koliko umjetna inteligencija mijenja digitalnu forenziku i zaštitu podataka? Pomaže li u otkrivanju prijetnji ili omogućuje sofisticiranije napade?

- Oboje, i to istodobno. Umjetna inteligencija je pojačala i branitelje i napadače. Na strani obrane i forenzike, UI pomaže obraditi količine podataka koje čovjek ne može: milijune zapisa u logovima, tisuće sati videozapisa, terabajte sadržaja zaplijenjenih uređaja. Prepoznaje anomalije u mrežnom prometu, klasificira zlonamjerni kod i znatno ubrzava istragu. Dobar primjer je ovomjesečni slučaj u kojem je UI pronašao ozbiljne sigurnosne propuste u PHP-u, programskom jeziku na kojem počiva velik dio interneta. Ali isti alat u krivim rukama pronalazi iste propuste – samo što ih ne prijavljuje, nego iskorištava. Na strani napada, UI je drastično spustio ulaznu prepreku. Phishing poruke više nemaju gramatičkih pogrešaka i pišu se na savršenom hrvatskom. Deepfake glas ili video mogu uvjerljivo oponašati direktora ili člana obitelji. Najpoznatiji primjer je tvrtka Arup: djelatnik je nakon videopoziva s "financijskim direktorom" i "kolegama" – od kojih su svi bili generirani umjetnom inteligencijom – izvršio 15 uplata ukupno oko 25 milijuna dolara. Za forenziku se otvara i pravno vrlo važno pitanje: vjerodostojnost dokaza. Ako se audio i video mogu uvjerljivo krivotvoriti, sudovi će trebati nove metode provjere autentičnosti, a vještaci će morati objasniti kako je UI alat došao do zaključka. Rezultat koji se ne može objasniti teško će proći sudsku provjeru. Nisam pravni stručnjak, ali iz razgovora s pravnim stručnjacima o članku 215.a Kaznenog zakona zaključili smo da će kazneni progon po toj odredbi biti vrlo zahtjevan, posebno zbog otvorenih pitanja kako uopće provesti dokazni postupak kad je u incident uključen sustav umjetne inteligencije.

Kako ocjenjujete digitalnu pismenost mladih u Hrvatskoj? Koje bi temeljne stvari o zaštiti privatnosti svaki građanin trebao znati?

- Mladi su vrlo vješti u korištenju tehnologije, ali to nije isto što i digitalna pismenost. Brzo snalaženje u aplikacijama ne znači i razumijevanje onoga što se događa s podacima koje dijeliš, kako prepoznati manipulaciju ili zašto je "besplatna" usluga zapravo plaćena tvojim podacima. Ne postoji nitko tko je sto posto siguran, ali napadači prvo idu na one slabije zaštićene jer im za to treba manje vremena. Zato edukaciju shvaćamo kao temelj. Studij kibernetičke sigurnosti, koji smo na Sveučilištu Algebra Bernays pokrenuli prije tri godine, nastao je upravo iz te potrebe: Hrvatskoj nedostaju stručnjaci, a potražnja će s NIS2 obvezama samo rasti. Kroz projekte CADMUS i IQ Defence, financirane iz programa Digitalna Europa, širimo to znanje izvan sveučilišta – organiziramo konferencije, radionice i natjecanja, poput nedavnog Hacking Night CTF-a, te radimo s tvrtkama i javnim institucijama na podizanju razine sigurnosti. Ohrabruje i to što CARNET ove jeseni okuplja radnu skupinu za razvoj obrazovanja učenika i nastavnika o kibernetičkoj sigurnosti. Uz to, pri CARNET-u djeluje i Nacionalno koordinacijsko središte za kibernetičku sigurnost (NKS), kojemu je jedan od glavnih zadataka podizanje razine kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Središte priprema besplatne temeljne edukacije za sve građane, a nedavno je objavilo i poziv od gotovo dva milijuna eura bespovratnih sredstava za kibernetičku sigurnost mikro, malih i srednjih poduzeća.

Temeljne stvari koje bi svaki građanin trebao znati – i primijeniti:

Različita lozinka za svaku uslugu i upravitelj lozinki – jedna procurjela lozinka ne smije otključati sve.

Višefaktorska autentifikacija gdje god je dostupna, posebno za e-poštu i bankarstvo – e-pošta je ključ svih ostalih računa.

Ne slati preslike osobne iskaznice bez stvarne potrebe; ako je nužno, označiti presliku vodenim žigom ("samo za …").

Hitnost je alarm – poruka ili poziv koji traži hitnu reakciju, kod, lozinku ili uplatu gotovo je uvijek prijevara. Prekinuti i nazvati službeni broj.

Ažuriranja instalirati odmah – na mobitelu, računalu i usmjerivaču (routeru).

Provjeriti je li Vaša e-pošta bila dio ukradenih podataka (npr. servis Have I Been Pwned) i promijeniti ugrožene lozinke.

Manje dijeliti – svaki podatak koji ne date ne može procuriti.

Digitalna sigurnost treba biti dio općeg obrazovanja od osnovne škole – ne kao zaseban informatički sadržaj, nego kao osnovna životna vještina, poput prometne kulture i financijske pismenosti.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti