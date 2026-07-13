Vaša "zlatna kap" može spasiti život: Evo gdje i kada možete darovati krv u Splitu

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split u suradnji s dobrovoljnim darivateljima krvi HEP-a organizira akciju darivanja krvi.

Akcija će se održati u srijedu, 15. srpnja 2026. godine, od 8 do 12 sati u prostoru HEP-a, zgrada Dispečerskog centra, 3. kat, Poljička cesta 73 u Splitu.

Pozivaju se svi ljudi dobre volje da se odazovu akciji i svojim plemenitim činom pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente Kliničkog bolničkog centra Split.

„Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap“, poručuju organizatori.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.

