Nogometaši Varaždina slavili su ove subote u Velikoj Gorici protiv Rudeša rezultatom 2:0 u susretu 14. kola SuperSport HNL-a. Gosti su tako prekinuli niz Rudeša od tri uzastopne prvenstvene pobjede.

Varaždin je poveo u 18. minuti nakon što je Marko Zebić nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu. Konačnih 2:0 postavio je Iuri Tavares u 65. minuti, atraktivnim pogotkom petom.

Ovom pobjedom Varaždin se popeo na treće mjesto prvenstvene ljestvice s 22 boda, dok je Rudeš ostao osmi sa 16 bodova.

Rudeš u sljedećem kolu gostuje na Poljudu kod vodećeg Hajduka, koji je danas pobjedom protiv Lokomotive stigao do 32 boda dok Varaždin u sljedećem, 15. kolu SuperSport HNL-a gostuje kod Istre 1961 u Puli.