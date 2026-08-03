Varaždin objavio fotografije spaljene tribine i žestoko odgovorio Torcidi: "Gospodo, evo zašto su ulaznice toliko koštale"

NK Varaždin oglasio se nakon nereda na gostujućoj tribini stadiona Varteks, gdje su pripadnici Torcide nakon završetka utakmice zapalili dio sjedalica. Iz varaždinskog kluba poručili su kako je pričinjena materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura.

Hajduk poražen na otvaranju prvenstva

Podsjetimo, Varaždin je u nedjelju u susretu prvog kola SuperSport HNL-a svladao Hajduk rezultatom 2:1. Domaćine je u vodstvo u 53. minuti doveo Mario Mladenovski, a Rokas Pukštas samo tri minute poslije pogodio je za izjednačenje. Pobjedu Varaždinu donio je Luka Mamić pogotkom u 62. minuti.

Hajduk je u samoj završnici imao veliku priliku za osvajanje boda, ali je vratar Varaždina Josip Silić u 90. minuti obranio kazneni udarac Marku Livaji. Nakon završetka utakmice na gostujućoj tribini zapaljene su sjedalice, a fotografije nastale štete objavio je NK Varaždin.

"Odgovor se nalazi na ovim fotografijama"

Iz kluba su podsjetili na rasprave koje su prethodile utakmici, a odnosile su se na cijenu ulaznica za gostujuće navijače i sigurnosne mjere na stadionu. "Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i 'nepostojećim neredima'. Unatoč svemu, Klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju.

Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o 'nepostojećim neredima', nalazi se na ovim fotografijama", objavili su iz NK Varaždina.