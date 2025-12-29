Vanna zaključila adventski niz koncerata na prepunoj Pjaci: "Za Split se uvijek posebno mentalno pripremam"

Čast da zatvori niz čarobnih blagdanskih koncerata na splitskoj Pjaci ove je nedjelje pripala cijenjenoj hrvatskoj pjevačici Vanni. Unatoč buri koja je štipala obraze, na krcatom trgu nikome nije bilo hladno jer je jedna od najboljih hrvatskih vokalistica publiku držala aktivnom i raspjevanom iz pjesme u pjesmu.

Vanna je nakon koncerta istaknula kako se za Split uvijek posebno priprema. Iako, kako kaže, gdje god nastupa daje svoj maksimum, unaprijed može naslutiti što je čeka na splitskoj pozornici jer Split smatra epicentrom glazbe i kvalitetnog pjevanja. Svjesna je da publika ima visoka očekivanja i da ima pravo biti „razmažena“, zbog čega, kako priznaje, uvijek nastoji dati i više od sto posto sebe:

„Mentalno se uvijek pripremam za Split. Obukla sam dvije dolčevite jer je bura puhala, ali adrenalin je učinio svoje i bilo je fenomenalno“, rekla je Vanna, dodajući kako joj hladnoća nije smetala zbog energije publike i atmosfere na trgu.

Nakon nastupa rado je ostala s publikom, razgovarala i fotografirala se, jer joj, kako kaže, mnogo znače komentari nakon koncerta. Na kraju godine, objašnjava, ljudi su već svega zasićeni i nije lako zadržati njihovu pažnju. Upravo zato joj je posebno drago kada osjeti da koncert nije nikoga ostavio ravnodušnim:

„Volim čuti reakcije ljudi, hoće li biti zasićeni, hoće li imati strpljenja. Kad na kraju bude ovako dobro, kao večeras, onda mogu reći: ‘Yes, zakucala sam si kraj godine!’“, iskreno je poručila.

Dodala je kako su na masovnijim lokacijama poput Pjace važni dobra energija i show jer se ljudi žele veseliti. Iako publika često ne dolazi zbog dugih balada, ovoga puta, kako kaže, i one su prošle iznimno lijepo. Posebno je izdvojila pjesme Jedina i Dan po dan, koje su izazvale snažne reakcije, što je, smatra, i logično jer je Dan po dan promovirala na Melodijama Jadrana pretprošlog ljeta.

Adventski program na Pjaci ovim koncertom je zaključen na najbolji mogući način, a sljedeće što Splićane i goste očekuje na ovoj lokaciji su tradicionaln nastupi klapa Ispod ure u podne na Silvestrovo te dnevni doček Nove godine odmah nakon.