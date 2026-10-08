Vandalizam na nogometnom igralištu u Dalmaciji: Dvojica tinejdžera iščupala 17 stolica s tribina

Dvojica mladića, od kojih je jedan tek navršio 18 godina, a drugi ima 17, osumnjičena su za vandalizam na nogometnom igralištu u Metkoviću. U večernjim satima oštetili su tribine, a nogometnom klubu pričinjena je šteta od oko 1.000 eura.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, policijski službenici Policijske postaje Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića koje sumnjiče za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Iščupali 17 stolica i razbacali ih po tribini

Prema policijskim navodima, mladići su 30. rujna u večernjim satima na tribini nogometnog igrališta u Metkoviću oštetili ukupno 17 plastičnih stolica.

Stolice su istrgnuli iz njihovih ležišta, a potom ih razbacali po tribini.

Ovim vandalizmom nogometnom klubu pričinjena je materijalna šteta od približno 1.000 eura.

Slijede kaznene prijave

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv obojice osumnjičenih najavila podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Metkoviću zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.