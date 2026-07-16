Van Hoorenbeeck: "Tajming mog gola bio je savršen. Nismo bili spremni za drugo poluvrijeme, stvarali su šanse i zabili nam..."

Hajduk je danas od 20:30 u Slovačkoj igrao protiv slovačke Žiline drugu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli su u daljnju fazu natjecanja prošli s ukupnim rezultatom od 3:2.

U prvoj utakmici u Splitu je bilo 2:0 za Hajduk, dok su Bijeli u Slovačkoj poraženi rezultatom 2:1.

Ovako je strijelac za Hajduk Alec Van Hoorenbeeck komentirao utakmicu protiv Žiline u Slovačkoj. "

Znali smo da će napadati, tajming mog gola bio je savršen. Nismo bili spremni za drugo poluvrijeme, stvarali su šanse i zabili nam. Najbitnije da smo prošli dalje. U Splitu smo bili puno bolji na lopti i više smo se kretali pa su imali problema pratiti nas. Ovdje nismo bili toliko dobri u posjedu. Slijedi nam Pafos, odlična su momčad, prošle godine su igrali Ligu prvaka i bili dobri", kazao je Van Hoorenbeeck.