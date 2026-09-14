Valentina Miletić zablistala u zagrebačkoj Areni, njezin izbor haljine izazvao brojne komentare

Sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić proteklog je vikenda bila dio velikog FNC-ovog spektakla u zagrebačkoj Areni, gdje je vodila program. Za večer u znaku borilačkog sporta odabrala je vrlo elegantno izdanje koje se nije moglo ne primijetiti.

Miletić se pojavila u dugoj bijeloj haljini hrvatske dizajnerice Ivane Jurić. Kreacija je bila uska u gornjem dijelu, s dugim rukavima i naglašenim izrezom, dok su visoki prorezi sa strane otkrivali dio nogu. Donji dio haljine bio je lepršaviji, čime je cijeli look dobio dodatnu dozu elegancije.

Odjevnu kombinaciju upotpunila je jednostavnim, ali efektnim detaljima. Oko vrata je nosila bisernu ogrlicu, kosu je stilizirala u valove, a šminkom je posebno istaknula oči.

Iako je cijela kombinacija privukla pažnju, na društvenim mrežama najviše se komentirala jedna stvar – bijela boja haljine. Nakon što je Miletić objavila fotografije svog izdanja na Instagramu, u komentarima su se pojavile brojne šale i opaske na račun toga što je odabrala upravo bijelu kreaciju.

„Kao da na pir ideš“, napisao joj je jedan pratitelj, dok su drugi komentirali da izgleda kao da se sprema pred oltar. No, dio korisnika pokušao je njezin modni izbor povezati i s aktualnim događajima iz njezina privatnog života.

Naime, nedavno je u brak uplovio njezin bivši partner, tenisač Borna Ćorić, koji se oženio Anamariom Raič. Ta je činjenica bila dovoljna da se na društvenim mrežama pojave nagađanja kako bijela haljina možda ipak nije odabrana slučajno.

„Bivši joj se jučer oženio pa je i ona obukla bijelo“, jedan je od komentara koji se mogao pročitati, dok su drugi nastavili u sličnom tonu. Ipak, riječ je isključivo o nagađanjima korisnika društvenih mreža i foruma. Miletić se na takve komentare nije osvrtala niti je otkrila postoji li ikakva poveznica između njezina odabira haljine i vjenčanja bivšeg partnera.

Jedno je sigurno – elegantna bijela kreacija uspjela je privući gotovo jednako pažnje kao i sam spektakl u Areni.

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