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Valentina Miletić objavila video s Poljuda i poručila: „Ne treba nama novi stadion!”

Sportska novinarka Valentina Miletić objavila je na TikToku kratki video snimljen tijekom derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, a njezin zanimljiv komentar privukao je pozornost
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Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu ove je subote protekao u znaku velikih nogometnih uzbuđenja, ali i obilne kiše koja je tijekom utakmice natopila travnjak splitskog stadiona.

Među onima koji su zabilježili atmosferu s Poljuda bila je i poznata sportska novinarka Valentina Miletić, koja je na svom TikTok profilu objavila kratku snimku nastalu tijekom utakmice.

Uz video je napisala samo jednu rečenicu:

„Ne treba nama novi stadion.”

Njezin komentar posebno je zanimljiv u kontekstu dugogodišnjih rasprava o budućnosti Poljuda i potrebi izgradnje novog stadiona u Splitu.

Podsjetimo, snažan pljusak koji je zahvatio Poljud tijekom drugog poluvremena stvorio je velike probleme nogometašima Hajduka i Dinama. Travnjak je bio natopljen, voda je prskala na sve strane, a ni navijači na tribinama nisu ostali pošteđeni kiše.

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Upravo u takvom ambijentu nastala je njezina objava, čija se kratka poruka može protumačiti i kao ironičan osvrt na stanje splitskog stadiona.

Video pogledajte u nastavku.

@valentina_miletic Ne treba nam novi stadion 🤣🤦🏼‍♀️ #hajduk #dinamo #poljud #nogomet #valentinamiletic ♬ Absurd Humor - Punsky

 

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