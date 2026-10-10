Valentina Miletić objavila video s Poljuda i poručila: „Ne treba nama novi stadion!”

Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu ove je subote protekao u znaku velikih nogometnih uzbuđenja, ali i obilne kiše koja je tijekom utakmice natopila travnjak splitskog stadiona.

Među onima koji su zabilježili atmosferu s Poljuda bila je i poznata sportska novinarka Valentina Miletić, koja je na svom TikTok profilu objavila kratku snimku nastalu tijekom utakmice.

Uz video je napisala samo jednu rečenicu:

„Ne treba nama novi stadion.”

Njezin komentar posebno je zanimljiv u kontekstu dugogodišnjih rasprava o budućnosti Poljuda i potrebi izgradnje novog stadiona u Splitu.

Podsjetimo, snažan pljusak koji je zahvatio Poljud tijekom drugog poluvremena stvorio je velike probleme nogometašima Hajduka i Dinama. Travnjak je bio natopljen, voda je prskala na sve strane, a ni navijači na tribinama nisu ostali pošteđeni kiše.

Upravo u takvom ambijentu nastala je njezina objava, čija se kratka poruka može protumačiti i kao ironičan osvrt na stanje splitskog stadiona.

Video pogledajte u nastavku.