Valentina Miletić o Sydney Sweeney: "Je li to nešto što bi bilo koja žena trebala sebi dopustiti? Mislim da ne"

Reklama Sydney Sweeney za platformu Novig posljednjih je dana podigla popriličnu prašinu. Američka glumica u kampanji pozira oskudno odjevena ili naga, dok se u kadrovima pojavljuju lopte, reketi i drugi sportski rekviziti. Upravo je spoj sporta i seksualiziranih prizora izazvao kritike dijela sportašica, koje smatraju da takav pristup šalje pogrešnu poruku o ženama u sportu.

O cijeloj se priči govorilo i u Podcast Inkubatoru, gdje je svoj pogled na kampanju iznijela sportska novinarka Valentina Miletić. Iako ne skriva da joj se reklama ne sviđa, ona smatra da je pogrešno promatrati je kao promociju ženskog sporta.

"Je li to vulgarno? Apsolutno je. Bih li ja radila tako nešto? Apsolutno ne", rekla je Miletić.

Dodala je kako osobno ne smatra da bi žene trebale pristajati na takav način predstavljanja, ali pritom pravi razliku između same reklame i ženskog sporta.

"Je li to nešto što bi, po meni, bilo koja žena sebi trebala dopustiti da radi? Mislim da ne", kazala je.

"To nije reklama za ženski sport"

Miletić smatra da se u cijeloj raspravi mora uzeti u obzir što Sweeney zapravo reklamira. Riječ je o platformi povezanoj sa sportskim klađenjem, odnosno predviđanjem i trgovanjem sportskim ishodima, a glumica u kompaniji ima i vlasnički udio.

"Je li Sydney žena koja inače snima takav content? Da. Je li to reklama za ženski sport? Ne, nije. To je reklama za kladionicu, i kladionicu koju ne samo da ona reklamira, nego u kojoj ima i udio. Tako da to možemo gledati iz dvije perspektive", objasnila je Miletić.

Upravo zato ne slaže se s tumačenjem prema kojem korištenje lopti, reketa i drugih sportskih rekvizita automatski znači da kampanja predstavlja žene u sportu.

"Ljudi se danas na svašta vrijeđaju. Meni je ružno, ali opet, s druge strane, nema mi veze sa ženskim sportom. Stvarno mi to nema veze s promocijom ženskog sporta jer ona se tu nije pravila da je nekakva Serena Williams, je li tako?", rekla je.

Kontroverza kao dio marketinga

Sportske rekvizite u kampanji Miletić prije svega vidi kao sredstvo kojim se želi privući ciljanu publiku. Smatra da takav pristup nije neobičan za oglašavanje povezano s klađenjem te da je cilj kampanje od početka bio izazvati pozornost.

"Ima sportske rekvizite, ali imaš ih doslovno u svakoj reklami za klađenje. Targetiraš nekakvu mušku publiku koja voli vidjeti takve stvari i to si iskoristio. Znaš da će se gledati, da će se pričati o tome i dobio si što si htio dobiti", zaključila je Miletić.

A upravo se to i dogodilo. Kampanja je pokrenula široku raspravu, a reagirale su i brojne sportašice. Među kritičarkama su olimpijska prvakinja Ariarne Titmus, sprinterica Amy Hunt i druge sportašice koje smatraju da reklama seksualizira žene u sportskom kontekstu.

Miletić, međutim, cijelu priču promatra iz drugog kuta: reklamu smatra vulgarnom, ali ne vidi je kao predstavljanje ženskog sporta. Prema njezinu tumačenju, riječ je prije svega o provokativnoj marketinškoj kampanji koja je zahvaljujući kontroverzi ostvarila upravo ono što je trebala – o njoj se govori.